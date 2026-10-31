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Truy tìm học viên được Trung tâm dạy nghề Bắc Hà cấp chứng chỉ nghề bậc thợ 4/7

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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm trong vụ việc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra ngày 27-12-2021 tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (cũ).

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo truy tìm những học viên đã đào tạo và được Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo nhân lực cao Bắc Hà (địa chỉ tại ngõ 226 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội cũ) cấp chứng chỉ nghề bậc thợ 4/7 trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến cuối năm 2016.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị những học viên thuộc diện trên liên hệ để phối hợp làm việc, phục vụ quá trình xác minh, giải quyết vụ việc. Địa chỉ tiếp nhận tại số 419 đường Trần Hưng Đạo, phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Văn Dũng qua số điện thoại 0865615911.

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