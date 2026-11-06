(GLO)- Sáng 6-11, Tỉnh ủy Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Võ Trung Thành (bí danh Năm Vinh) - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, nguyên Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Nghĩa Bình.

Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng chí Võ Trung Thành trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa trái), Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trao bằng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho con trai đồng chí Võ Trung Thành. Ảnh: Hồng Phúc

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và các cơ quan Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn; đại diện Tỉnh ủy Đắk Lắk, Tỉnh ủy Quảng Ngãi...

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, xúc động, thừa ủy nhiệm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã trao bằng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho con trai đồng chí Võ Trung Thành là Võ Trung Châu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Phúc

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ lòng kính trọng, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với đồng chí Võ Trung Thành. Với 58 năm tuổi đời, 40 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Ông Võ Trung Châu - con trai của đồng chí Võ Trung Thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước đã ghi nhận, tôn vinh những cống hiến, hy sinh của cha mình trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Ảnh: Hồng Phúc

Đồng chí là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, dũng cảm; nhà lãnh đạo có tầm nhìn, tư duy sắc bén, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt, đồng chí còn là người con ruột thịt của buôn làng Tây nguyên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Quân khu 5 tham dự buổi lễ. Ảnh: Hồng Phúc

Đồng chí Võ Trung Thành sinh ngày 14-4-1924 tại tỉnh Quảng Ngãi, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1944, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1946.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng chí được Đảng, Khu ủy Khu V tin tưởng giao nhiều trọng trách tại những địa bàn chiến lược.

Đại diện gia đình đồng chí Võ Trung Thành tham dự buổi lễ. Ảnh: Hồng Phúc

Trên cương vị Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai giai đoạn 1954-1961 và 1967-1969, đồng chí Võ Trung Thành đã có nhiều đóng góp trong lãnh đạo phong trào cách mạng, xây dựng Đảng, củng cố lực lượng vũ trang địa phương, đấu tranh làm thất bại chính sách “Tố cộng, diệt cộng” của Mỹ - Diệm.

Giai đoạn 1969-1971, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng Tây Nguyên. Từ tháng 10-1974, đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên, cùng tập thể lãnh đạo chuẩn bị cho Chiến dịch Tây Nguyên mùa Xuân 1975, góp phần làm nên thắng lợi lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum, đồng chí góp sức khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, củng cố hệ thống chính trị.

Tháng 3-1982, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghĩa Bình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Quân khu 5 chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình đồng chí Võ Trung Thành. Ảnh: Hồng Phúc

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận, tôn vinh và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến đặc biệt xuất sắc của đồng chí Võ Trung Thành.

Đây cũng là niềm tự hào, nguồn động viên để các thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, ông Võ Trung Châu - con trai của đồng chí Võ Trung Thành đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước đã ghi nhận, tôn vinh những cống hiến, hy sinh của cha mình trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng; đồng thời, coi đây là niềm tự hào của dòng họ, gia đình.