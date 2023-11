Trường Mẫu giáo Măng Non: Xứng đáng danh hiệu đạt chuẩn quốc gia

(GLO)- Những năm qua, Trường Mẫu giáo Măng Non (xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.

Cô Trần Thị Thu Hằng-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Trường Mẫu giáo Măng Non được thành lập từ năm 1995. Được sự quan tâm của các ngành, các cấp và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Toàn trường hiện có 4 phòng làm việc, 4 phòng chức năng và 7 phòng học kiên cố. Các phòng học được trang bị hệ thống điện, quạt, đồ dùng học tập, chăn, nệm... đáp ứng nhu cầu học tập và ngủ nghỉ của trẻ. Nhà trường cũng chủ động xuất kinh phí trồng cây bóng mát, xây dựng vườn hoa, vườn cổ tích, sân chơi giúp trẻ vận động, khám phá, trải nghiệm mở rộng vốn kiến thức về thế giới xung quanh; chú trọng xây dựng cảnh quan trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn và thân thiện.

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ do ngành tổ chức và trao đổi kinh nghiệm tại các buổi sinh hoạt chuyên môn. Nhờ đó, 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Năm 2016, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức độ 3 và được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. “Tháng 4-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, trường đạt chất lượng giáo dục cấp độ 2. Đến tháng 10 vừa qua, UBND tỉnh công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1”-cô Hằng cho hay.

Năm học 2023-2024, nhà trường có 7 nhóm lớp với 208 học sinh. Thực hiện chủ đề “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm” gắn với việc nâng cao chất lượng chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch, đồng thời triển khai nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ đến từng giáo viên.

Cô Bùi Thị Út-giáo viên chủ nhiệm lớp Lá 3-chia sẻ: “Lớp có 32 trẻ. Nhằm tạo cho các con thêm yêu trường, mến bạn, song song với việc bám sát chương trình giáo dục mầm non, tôi thường cập nhật phương pháp dạy học mới từ sách, báo, trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook. Những nội dung nào phù hợp với năng lực, điều kiện địa phương, tôi áp dụng vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Hàng ngày, thông qua nhóm Zalo của lớp, tôi trao đổi với phụ huynh để có sự phối hợp kịp thời giữa nhà trường và gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Anh Phạm Hữu Trung (thôn 6, xã Thành An) kể: “2 con của tôi đều gửi tại Trường Mẫu giáo Măng Non. Ban Giám hiệu cũng như các cô giáo rất nhiệt tình, chăm sóc các cháu chu đáo, tạo được sự tin tưởng của người dân khi gửi con theo học tại trường. Hàng năm, nhà trường kết hợp với các thôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đưa trẻ trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ cao; phối hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm và uống vitamin A, tẩy giun, tiêm vắc xin bạch hầu cho trẻ theo đúng quy định; chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao”.

Trao đổi với P.V, bà Lê Thị Kiều Hạnh-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê-cho biết: Thị xã hiện có 9 trường mẫu giáo công lập, 5 trường mẫu giáo tư thục và 6 nhóm trẻ. Những năm qua, Trường Mầm non Măng Non không ngừng đổi mới, sáng tạo chăm sóc trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. “Với những thành tích đạt được và những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, chúng tôi đang hướng dẫn nhà trường hoàn thành hồ sơ đề nghị hội đồng thi đua-khen thưởng các cấp xem xét và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể sư phạm Trường Mẫu giáo Măng Non giai đoạn 2013-2023”-bà Hạnh thông tin.