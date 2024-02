Trung úy Lê Tuấn Thành: “Thanh niên sống đẹp”

Anh là 1 trong 20 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tuyên dương “Thanh niên sống đẹp”, 1 trong 10 cá nhân trong toàn quốc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia.

Sống đẹp vì cộng đồng

22 giờ, khi xe cộ bắt đầu thưa thớt, trên tuyến đường liên xã Ia Yok và Ia Sao (huyện Ia Grai), anh Thành cùng các thành viên của Dự án “Tuyến đường bình yên” cùng nhau tập kết vật liệu để vá đường. Để đảm bảo an toàn giao thông, 4 thành viên được phân công cảnh báo người và phương tiện lưu thông trên đường bằng cách mặc áo phản quang, cầm đèn pin, đứng ở điểm đầu và cuối của đoạn đường cần sửa chữa. Càng về khuya, tiết trời càng lạnh nhưng ai nấy đều miệt mài làm việc. Các thành viên ở những độ tuổi khác nhau, là công an, giáo viên, sinh viên, nông dân… không sống ở khu vực này nhưng không quản công việc nặng nhọc, bụi bẩn để vá khoảng 30 ổ gà trên đường.

Trước đó, anh Thành và các thành viên đã tiến hành khảo sát tuyến đường bị hư hỏng. Sau khi chốt được cự ly, vị trí, anh Thành kêu gọi, vận động kinh phí sửa chữa. Trong quá trình vá đường, nhóm anh Thành nhận được sự hỗ trợ của người dân trong việc kéo điện, bơm nước trộn vữa. Ông Lê Trường Sơn-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Yok-cho hay: “Đoạn đường này hư hỏng đã nhiều năm nay nhưng chưa có kinh phí để sửa chữa, những ổ gà ngày càng lớn khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Tôi cũng tham gia hỗ trợ và thấy việc làm của các bạn trẻ thật sự ý nghĩa”.

Hoạt động vá đường, san bằng ổ gà nằm trong Dự án “Tuyến đường bình yên” do anh Thành sáng lập vào tháng 9-2023. “Khi đi đường, tôi và các thành viên chú ý quan sát, thấy nơi nào có ổ gà thì ghi lại. Tiếp đó, chúng tôi tiến hành khảo sát thực tế, xin phép chính quyền địa phương rồi kêu gọi kinh phí, mua nguyên vật liệu và triển khai vá đường. Đến nay, chúng tôi đã thực hiện 9 đợt vá đường, trong đó có 6 đợt ở TP. Pleiku và 3 đợt ở huyện Ia Grai.

Bên cạnh dự án nói trên, xuất phát từ tình yêu thiên nhiên, mong muốn vùng đất trống đồi trọc được tái sinh màu xanh cây cối, ngày 15-5-2022, anh Thành sáng lập Dự án “Hành trình xanh”. Sau hơn 1 năm triển khai, anh phối hợp cùng một số đơn vị trồng hơn 200.000 cây xanh gồm các loại cây như: kơ nia, giáng hương, sưa đỏ, trắc, thông, sao xanh, muồng vàng và cây ăn quả.

Tham gia hoạt động trồng cây cùng Dự án “Hành trình xanh” tại khu vực rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, chúng tôi cảm nhận được nhiệt huyết của anh Thành. Từ kinh nghiệm của bản thân, anh hướng dẫn mọi người cách đào hố sao cho giữ được khoảng cách đồng đều giữa các cây với nhau, tháo vỏ bầu cây, cách bón phân, tỉa cành và chăm sóc cây xanh. Anh Thành cho hay: “Công việc trồng cây, phủ xanh đất trống đồi trọc cần có sự chung tay của tất cả mọi người. Chúng tôi càng có động lực khi những vùng đất trống, đồi trọc được phủ lên màu xanh tươi mát”.

Ngoài trồng cây, Dự án “Hành trình xanh” còn kết nối với các trường học để tổ chức hoạt động trải nghiệm trồng cây, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường cho học sinh; triển khai 5 hoạt động nhặt rác tại các điểm du lịch. Với những hoạt động ý nghĩa, Dự án “Hành trình xanh” đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ.

Trái tim ấm áp yêu thương

Trong đợt tình nguyện tại một trường học ở vùng biên, thấy các em thiếu nhi ít có sách để đọc, anh Thành quyết tâm lan tỏa văn hóa đọc với Dự án “Tủ sách thắp sáng đạo đức”. Tủ sách đầu tiên do anh Thành tự bỏ kinh phí mua và trao tặng. Đến nay, Dự án đã nhận được sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là ở TP. Hồ Chí Minh. Sách được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, có người ủng hộ tiền để mua sách mới, có người quyên góp sách cũ. Khi tiếp nhận các đầu sách gửi về, anh Thành cùng các thành viên phân loại sao cho phù hợp với lứa tuổi rồi gửi đến các trường học. Chia sẻ về những lần đi gom sách, anh Thành cười: “Ai cho sách, dù nhiều hay ít tôi đều rất trân trọng. Mỗi lần tặng tủ sách, nhìn các em nhỏ hào hứng phụ giúp xếp sách, đọc sách tại chỗ, chúng tôi cảm nhận đầy đủ niềm vui của các em”.

Hiện tại, Dự án “Tủ sách thắp sáng đạo đức” đã trao tặng được 43 tủ sách cho các trường học, trại trẻ mồ côi, trại cai nghiện, trại giam với tổng số gần 35.000 cuốn sách. Cô Nguyễn Thị Hoa-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Kông Htok, huyện Chư Sê) cho biết: “Dự án đã mang đến những cuốn sách hay, phù hợp cho thư viện nhà trường, khơi gợi niềm đam mê đọc sách ở các em. Đây là một dự án rất hữu ích, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng”.

Từ tháng 5-2021 đến nay, anh Thành còn kết nối với một số điểm cắt tóc miễn phí và nhận tóc cố định tại salon tóc Thảo Mi (538 đường Hùng Vương, TP. Pleiku) để ủng hộ 300 lọn tóc cho văn phòng của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (tại TP. Hồ Chí Minh). Tóc đủ tiêu chuẩn là tóc tự nhiên, có độ dài tối thiểu từ 25 cm trở lên, được gia công làm thành các bộ tóc giả, cung cấp miễn phí cho bệnh nhân ung thư nghèo bị rụng đi mái tóc do xạ trị, hóa trị. Ngoài ra, anh Thành đã có 35 lần hiến máu toàn phần, hiến tiểu cầu giúp các bệnh nhân đang cấp cứu. Anh cũng là tình nguyện viên tích cực trong các chương trình hiến máu tình nguyện.

Xứng đáng được vinh danh

Yêu hình ảnh người chiến sĩ công an nên ngay từ nhỏ, anh Thành đã luôn cố gắng học tập, rèn luyện để biến ước mơ thành hiện thực. Sau 6 năm là cán bộ làm công tác giám sát an ninh tại Trại tạm giam Công an tỉnh, đến tháng 6-2023, anh Thành được luân chuyển về Công an xã Hà Ra. Tại đây, anh luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dù bộn bề với công việc chuyên môn nhưng anh vẫn sắp xếp thời gian cho những dự án tình nguyện.

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh: “Thanh niên sống đẹp” là giải thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức hàng năm. Năm 2023, anh Lê Tuấn Thành là 1 trong 20 cá nhân tiêu biểu trong toàn quốc vinh dự nhận giải thưởng này vì có nhiều việc làm, nghĩa cử cao đẹp. Đồng thời, anh Thành vinh dự nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia. Mong rằng anh tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết để tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Trong mỗi hoạt động tình nguyện, anh Thành luôn chỉn chu, chú trọng tính thiết thực, hữu ích. Hầu như thứ bảy, chủ nhật nào anh cũng tham gia hoạt động tình nguyện. Khi được hỏi: Động lực nào giúp anh duy trì nhiều dự án cùng lúc, người sĩ quan trẻ bày tỏ: “Nhiều người hỏi tôi hoạt động tình nguyện thì nhận lại được gì. Tôi đều tự tin trả lời, hoạt động tình nguyện giúp tôi thấy cuộc sống có giá trị hơn. Với tôi, làm bất cứ công việc gì cũng phải xuất phát từ trái tim. Tôi mong muốn mình làm được việc tốt mỗi ngày. May mắn là các dự án do tôi sáng lập đều nhận được sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân về kinh phí, thu hút được hàng trăm tình nguyện viên tham gia. Tôi rất biết ơn sự chung tay của tất cả mọi người”.

Năm 2023, những nỗ lực cống hiến vì cộng đồng của anh Thành được ghi nhận, biểu dương: là 1 trong 20 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tuyên dương “Thanh niên sống đẹp”, 1 trong 10 cá nhân toàn quốc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Tình nguyện quốc gia cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Đại úy Phạm Trần Bình-Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh-nhận xét: “Những việc làm tử tế xuất phát từ trái tim, hết lòng vì cộng đồng của Trung úy Lê Tuấn Thành rất đáng trân trọng, biểu dương. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh kịp thời nêu gương hành động đẹp của đồng chí Thành để đoàn viên, thanh niên trong đơn vị học tập, nhân rộng, tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân”.