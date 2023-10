Trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho Trung úy Lê Tuấn Thành

(GLO)- Nhờ triển khai hiệu quả mô hình “Thắp sáng đường làng”, Câu lạc bộ (CLB) “Thắp sáng niềm tin”, phiên tòa giả định… tuổi trẻ Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã góp phần không nhỏ cùng chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mới đây, Huyện Đoàn Đak Pơ vinh dự nhận bằng khen của Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023.