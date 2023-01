Trò chuyện đầu Xuân cùng Nữ hoàng Trang sức Việt Nam năm 2022

Tin liên quan Nguyễn Hoàng Yến đăng quang "Nữ hoàng trang sức Việt Nam" năm 2022

* P.V: Chào Nguyễn Hoàng Yến! Chúc mừng em đã xuất sắc đạt danh hiệu “Nữ hoàng trang sức Việt Nam” năm 2022. Sau khi trở thành chủ nhân của chiếc vương miện danh giá, những ngày qua, cuộc sống của em có gì đổi khác?

- Nữ hoàng NGUYỄN HOÀNG YẾN: Lời đầu tiên, Hoàng Yến xin trân trọng gửi lời chào đến quý độc giả của Báo Gia Lai điện tử và cảm ơn Ban Biên tập cùng các chị phóng viên Báo Gia Lai đã dành cho Hoàng Yến buổi phỏng vấn trong không khí đầy hân hoan, vui tươi của ngày đầu năm mới.

Cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam năm 2022 được tổ chức tại Gia Lai và em đã may mắn đạt được ngôi vị cao nhất. Cuộc thi khép lại, em trở về với gia đình, trường đại học trong vòng tay yêu thương, chung vui của người thân, thầy cô và bạn bè; tiếp tục học tập và tham gia một số hoạt động trong nhiệm kỳ của mình. Cuộc sống thường nhật của em cũng có phần bận rộn hơn trước. Khi đội trên đầu chiếc vương miện danh giá, em luôn ý thức giữ gìn và xây dựng hình ảnh của mình, gắn liền cùng trách nhiệm để xứng đáng với danh hiệu Nữ hoàng Trang sức Việt Nam.

* P.V: Là thí sinh trẻ nhất, song được biết, em đã từng “chinh chiến” ở nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ tại tỉnh Quảng Ninh. Đây có phải là thuận lợi giúp em từng bước chinh phục danh hiệu cao nhất tại Nữ hoàng Trang sức Việt Nam năm 2022?

- Nữ hoàng NGUYỄN HOÀNG YẾN: Đây là lần thứ tư em tham gia cuộc thi liên quan tới sắc đẹp. Ngay từ khi còn nhỏ em đã được tham gia các hoạt động nghệ thuật, Đoàn-Đội nên năm 2016, em được thầy-cô động viên tham gia cuộc thi “Vẻ đẹp Đội viên” tỉnh Quảng Ninh và đã đạt giải nhì. Năm 2020, tại cuộc thi “Duyên dáng áo dài” tỉnh Quảng Ninh, em may mắn đạt giải nhất. Đến năm 2021, em cũng đạt được ngôi vị quán quân bảng C (lứa tuổi thanh niên) cuộc thi “Tìm kiếm người mẫu tài năng Quảng Ninh” và giải Hoa khôi của Trường THPT Đông Triều-nơi em theo học lúc bấy giờ.

Nhờ sự rèn luyện qua nhiều cuộc thi nên đến với Nữ Hoàng Trang sức Việt Nam năm 2022, mặc dù chỉ mới 18 tuổi, song em vẫn có được sự tự tin nhất định khi đứng trên sân khấu và tham gia các phần thi. Tâm lý của em cũng khá thoải mái bởi xác định mình đi thi chủ yếu là để giao lưu học hỏi và trưởng thành hơn. Thêm vào đó, tuy từ xa đến nhưng em cũng như tất cả thí sinh đều an tâm và cảm thấy may mắn khi được Ban Tổ chức tạo mọi điều kiện; các nhà tài trợ đồng hành; các cơ quan, đơn vị của tỉnh Gia Lai tiếp đón hết sức nhiệt tình và chu đáo trong suốt cuộc thi. Đặc biệt, Báo Gia Lai và độc giả quý báo đã luôn theo sát cuộc thi để truyền thông và cổ vũ cho thí sinh chúng em. Em vô cùng cảm ơn và trân trọng.

* P.V: Vậy những hoạch định và mục tiêu mà Hoàng Yến đặt ra trong năm mới là gì?

- Nữ hoàng NGUYỄN HOÀNG YẾN: Trở thành Nữ hoàng Trang sức Việt Nam năm 2022 là niềm hạnh phúc và vinh dự đối với em. Em sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng trau dồi kiến thức để có thể làm tròn trách nhiệm trong nhiệm kỳ của mình. Ước mơ của em là trở thành một nhà ngoại giao giỏi để quảng bá, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, thông minh của người phụ nữ Việt Nam khi kết hợp với những bộ trang sức tinh xảo do bàn tay tài hoa của các nghệ nhân kim hoàn Việt Nam chế tác đến với bạn bè quốc tế. Do đó, em cũng đặt mục tiêu phải nâng cao trình độ ngoại ngữ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động vì cộng đồng, nhân đạo... trong thời gian đến.

* P.V: Trong những ngày “tranh tài” tại Gia Lai, em có kỷ niệm đáng nhớ nào với mảnh đất và con người Phố núi?

- Nữ hoàng NGUYỄN HOÀNG YẾN: Đây là lần đầu tiên em đến với TP. Pleiku xinh đẹp. Em cảm thấy vô cùng “phấn khích” khi được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ của cao nguyên đại ngàn. Đặc biệt, thời tiết ở Phố núi rất mát mẻ và dễ chịu; con người vô cùng thân thiện, mến khách. Không riêng em mà tất cả thí sinh Nữ hoàng Trang sức Việt Nam năm 2022 đều lưu giữ những ấn tượng đẹp về đất và người Gia Lai. Nhất định, em sẽ quay trở lại cùng gia đình để trải nghiệm và khám phá hết những điều thú vị ở nơi đây trong một ngày gần nhất.

* P.V: Nhân dịp Xuân Quý Mão, em có lời chúc nào gửi đến độc giả của Báo Gia Lai và những người yêu mến em?

- Nữ hoàng NGUYỄN HOÀNG YẾN: Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc và năm mới Quý Mão, em xin chúc quý vị độc giả và mọi người dân Việt Nam luôn an khang-thịnh vượng, vạn sự như ý, hạnh phúc an nhiên và gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

* P.V: Cảm ơn Hoàng Yến vì những chia sẻ thú vị trong ngày đầu năm mới. Chúc em luôn thành công và có một nhiệm kỳ rực rỡ!

MỘC TRÀ - TRẦN DUNG (thực hiện)