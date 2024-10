Trải nghiệm công nghệ 5G cùng Sound Freedom by Vinaphone

(GLO)- Chuỗi sự kiện Sound Freedom by VinaPhone mùa 2 sẽ diễn ra ngày 2-11 tại Gia Lai là màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao kết hợp chào đón VinaPhone 5G siêu tốc độ với các hoạt động trải nghiệm công nghệ 5G hấp dẫn.

Sự kiện Sound Freedom by VinaPhone mùa 2 sắp diễn ra tại Gia Lai mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc và công nghệ 5G hấp dẫn. Ảnh: VinaPhone

Sound Freedom by VinaPhone mùa 2 là chuỗi sự kiện trình diễn âm nhạc đỉnh cao và công nghệ quy mô lớnhàng đầu do VinaPhone tổ chức xuyên suốt tháng 10, 11 năm 2024. Gia Lai là một trong 6 tỉnh thành tổ chức sự kiện trình diễn Sound Freedom by VinaPhone hứa hẹn mang đến cho khán giả Phố Núi những giờ phút thăng hoa, trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao, thưởng thức các xu hướng sáng tạo nghệ thuật mới mẻ và dàn line-up hot hit như: Issac, Erik, Dương Domic, Hooligan, Ngọc Kayla, DJ Emma, Hype…

Ra mắt vào năm 2023, chuỗi sự kiện Sound Freedom by VinaPhone đã bùng nổ tại nhiều tỉnh/thành phố khắp cả nước như Hải Phòng, Nghệ An, Buôn Ma Thuột, Cà Mau, trở thành tâm điểm chú ý của giới trẻ với dàn line-up hàng đầu như Tóc Tiên, Mono và Bích Phương, thu hút hàng chục nghìn khán giả địa phương mỗi đêm diễn với hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, khẳng định vị thế sự kiện âm nhạc hàng đầu tại Việt Nam.

Các màn trình diễn của dàn line-up nổi tiếng thu hút đông đảo khán giả xem trình diễn tại khu vực sân khấu và trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: VinaPhone

Tiếp nối hiệu ứng tích cực từ mùa 1, chuỗi sự kiện Sound Freedom by VinaPhone mùa 2 đã khởi động hành trình xuyên suốt tại các tỉnh thành Thanh Hóa (12-10), Bình Dương (26-10). Sắp đến sẽ hứa hẹn bùng nổ tại tại cao nguyên đầy nắng gió Gia Lai (2-11). Rồi xuôi về miền tây sông nước Kiên Giang (9-11), Cần Thơ (16-11) và kết thúc ở đất mũi Cà Mau (30-11). Ở mỗi chặng dừng chân, Sound Freedom by VinaPhone mùa 2 đều cống hiến hết mình cho khán giả những trải nghiệm sân khấu, âm thanh, ánh sáng đầy mê hoặc. Tất cả sự kiện đều phát sóng trực tiếp trên Truyền hình MyTV, các nền tảng mạng xã hội của VNPT VinaPhone và các cộng đồng lớn.

Lễ hội âm nhạc và công nghệ Sound Freedom by VinaPhone là sự kiện được đông đảo khán giả trẻ yêu thích, mong đợi tham gia. Ảnh: VinaPhone

Lần đầu tiên mang không khí lễ hội âm nhạc đến với khán giả Gia Lai, Sound Freedom by VinaPhone không chỉ khiến khán giả mãn nhãn với những phần trình diễn sống động cùng với sự xuất hiện của dàn line-up cực hot. Chương trình sẽ tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt chào đón VinaPhone 5G siêu tốc độ với các hoạt động trải nghiệm công nghệ 5G hấp dẫn như: Tương tác thực tế ảo, Game VR, Video Streaming kèm nhiều phần quà giá trị dành cho tất cả các khách tham dự.

Liên quan đến sự kiện trình diễn âm nhạc và công nghệ lớn nhất năm 2024 sẽ được tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết - TP Pleiku, ông Nguyễn Hoài Đức - Phó Giám đốc VNPT Gia Lai cho biết: “Với mong muốn mang đến những trải nghiệm lễ hội âm nhạc và công nghệ đến với mọi tầng lớp khán giả tại Gia Lai, Sound Freedom by VinaPhone được tổ chức hoàn toàn miễn phí. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân khách hàng đang sử dụng hoặc đăng ký mới dịch vụ của VNPT và Vinaphone nói riêng”.

Tại sự kiện trình diễn âm nhạc lớn nhất năm 2024, khán giả trẻ Phố Núi Pleiku sẽ có cơ hội tiếp cận và giao lưu với các ca sĩ nổi tiếng. Ảnh: VinaPhone

Theo đại diện của VNPT Gia Lai, đơn vị hiện đang tiến hành tặng vé cho khách hàng. Khu vực sân khấu chính sẽ chia thành 3 khu vực chính là VIP, Fanzone, tự do. Khu vực vé VIP dành cho lãnh đạo tỉnh và đại biểu khách mời, có ghế ngồi. Khu vực vé Fanzone gần sân khấu nhất để dễ ngắm các ca sỹ, được tặng gậy cỗ vũ, nước uống. Khu vực tự do dành cho tất cả khán giả tham gia thưởng thức sự kiện trình diễn âm nhạc.

Nhân dịp này, VNPT VinaPhone giới thiệu các gói cước “phá đảo data” với ưu đãi cực khủng: Gói YOLO100M giá 100.000đ/tháng có ngay 30GB data, miễn phí truy cập mạng xã hội Facebook, Tiktok, Yotube, truyền hình MyTV và gói VD120M giá chỉ 120.000đ/tháng có ngay 30 phút gọi ngoại mạng, 1500 phút nội mạng, 30GB data, miễn phí truy cập mạng xã hội Facebook, Tiktok, Yotube. Đặc biệt hơn, mỗi khách hàng sẽ được tặng ngay 01 vé fanzone cho lần đăng ký gói cước đầu tiên.