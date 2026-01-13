Toyota Hilux 2026 ấn định ngày ra mắt tại Việt Nam, giá dự kiến từ 700 triệu đồng

(GLO)-Sau thời gian dài xuất hiện qua các nguồn tin rò rỉ và loạt hình ảnh “nhá hàng”, Toyota Hilux 2026 cuối cùng cũng đã ấn định ngày ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam.

Theo xác nhận từ Toyota Việt Nam (TMV), mẫu bán tải thế hệ mới sẽ trình làng khách hàng trong nước vào ngày 29/1 tới. Trước thềm sự kiện, fanpage chính thức của TMV liên tục đăng tải hình ảnh hé lộ Hilux 2026, đồng thời công bố chương trình ưu đãi dành cho 500 khách hàng đầu tiên – động thái cho thấy hãng đang đặt nhiều kỳ vọng vào màn trở lại của dòng bán tải chủ lực.

Toyota Hilux 2026. Ảnh: S.T

Thông tin từ hệ thống đại lý cho biết, Toyota Hilux 2026 tại Việt Nam dự kiến được phân phối với 3 phiên bản gồm 4x2 MT, 4x2 AT và 4x4 AT. Mức giá tạm tính dao động từ gần 700 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, hơn 700 triệu đồng cho bản số tự động và tiệm cận mốc 1 tỷ đồng đối với phiên bản cao cấp nhất.

Dù chưa được TMV xác nhận chính thức, mức giá này phản ánh khá rõ chiến lược quen thuộc của Toyota Hilux. Thay vì lao vào cuộc đua giảm giá khốc liệt, mẫu bán tải Nhật Bản tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng coi trọng thương hiệu, độ bền bỉ và khả năng vận hành ổn định theo thời gian.

Về ngoại hình, Toyota Hilux 2026 vẫn giữ dáng vẻ cứng cáp đã làm nên tên tuổi, song được tinh chỉnh để hiện đại và sắc sảo hơn. Phần đầu xe trở nên vuông vức, góc cạnh hơn với cụm đèn thiết kế mảnh, trong khi đuôi xe cũng được làm mới nhằm tăng tính đồng bộ tổng thể.

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở lưới tản nhiệt đồng màu thân xe – chi tiết mang phong cách tương đồng Corolla Cross, giúp diện mạo Hilux 2026 trở nên liền mạch và thời thượng hơn so với thế hệ trước. Tại Việt Nam, xe dự kiến có 5 tùy chọn màu ngoại thất gồm trắng, xám, bạc, đen và vàng. Đặc biệt, phiên bản cao cấp nhiều khả năng sẽ sở hữu ngoại hình tương tự bản Overland tại Thái Lan, với phong cách off-road đậm chất địa hình và khác biệt rõ rệt.

Bên trong khoang cabin, Hilux 2026 cho thấy sự thay đổi đáng kể. Thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ Land Cruiser Prado, với vô-lăng 3 chấu mới, bảng điều khiển trung tâm gọn gàng và hiện đại hơn, mang lại cảm giác cao cấp – điều vốn không phải thế mạnh của Hilux trước đây.

Đáng chú ý, mẫu bán tải này lần đầu được trang bị phanh đỗ điện tử. Xe sở hữu hai màn hình kích thước 12,3 inch, góp phần nâng cao trải nghiệm công nghệ cho người lái. Ở phiên bản cao cấp, hệ thống âm thanh JBL nhiều khả năng sẽ xuất hiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải trí.

Nâng cấp đáng giá nhất trên Toyota Hilux 2026 nằm ở hệ truyền động. Theo đó, toàn bộ các phiên bản đều chuyển sang sử dụng động cơ diesel 2.8L, thay thế cho máy 2.4L trước đây. Động thái này được xem là bước đi mạnh tay của Toyota nhằm cải thiện rõ rệt năng lực vận hành cho mẫu bán tải chủ lực.

Tham khảo phiên bản đang bán tại Thái Lan, động cơ 2.8L cho công suất tối đa 204 mã lực. Mô-men xoắn đạt 500 Nm trên các bản sử dụng hộp số tự động 6 cấp, trong khi phiên bản số sàn đạt 420 Nm. Với thông số này, Hilux 2026 đã thu hẹp đáng kể khoảng cách về sức mạnh so với đối thủ lớn nhất phân khúc là Ford Ranger – điểm yếu tồn tại trong nhiều năm trước.

Theo thông tin từ đại lý, phiên bản cao cấp của Toyota Hilux 2026 còn được kỳ vọng trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense 3.0, tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Đây được xem là “vũ khí” quan trọng giúp Hilux 2026 gia tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ mạnh như Ford Ranger hay Mitsubishi Triton trong phân khúc bán tải tại Việt Nam.