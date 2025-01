(GLO)- Vì lo ngại về nguy cơ an ninh, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ không tham dự phiên điều trần luận tội đầu tiên, dự kiến diễn ra ngày 14-1.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ không tham dự phiên điều trần luận tội đầu tiên. Ảnh Yonhap

Ngày 12-1, Hãng tin Yonhap đưa tin, luật sư Yoon Kab-keun, người bào chữa cho Tổng thống Yoon Suk-yeol thông báo rằng thân chủ của mình sẽ không tham dự phiên điều trần đầu tiên trước Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, liên quan tới quyết định luận tội ông Yoon của Quốc hội.

“Có sự lo ngại về an toàn cá nhân và nguy cơ có thể xuất hiện khi những nỗ lực bắt giữ bất hợp pháp vẫn đang diễn ra. Để Tổng thống Yoon có thể ra hầu tòa, vấn đề an toàn và an ninh cá nhân cần phải được giải quyết”, ông Yoon Kab-keun cho hay.

Trước đó, Tòa án Hiến pháp đã ấn định tổ chức các phiên tòa xét xử vụ ông Yoon Suk-yeol vào các ngày 14-1, 16-1, 21-1, 23-1 và 4-2. Kể cả khi Tổng thống Yoon không có mặt thì các phiên tòa vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Các luật sư của Tổng thống Yoon cho biết, ông sẽ tham dự phiên tòa luận tội vào thời điểm “thích hợp” để đưa ra các lập luận của mình. Đồng thời, ông Yoon sẽ chấp hành mọi phán quyết của Tòa án Hiến pháp, ngay cả khi đó là quyết định phế truất ông.