Tổ chức Guinness vinh danh chú chó già nhất thế giới

(GLO)- Ngày 29/1, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, bạo lực vũ trang ngày càng gia tăng, ước tính sẽ có khoảng 2,6 triệu trẻ em tại Haiti cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp trong năm 2023.

(GLO)- Cuộc bầu cử đã diễn ra an toàn, thuận lợi, không có sự cố gây gián đoạn. Và ứng cử viên Petr Pavel đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Cộng hòa Séc sau khi vòng bỏ phiếu thứ 2 khép lại ngày 28/1.

(GLO)- Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) ngày 29/1 cho thấy, từ ngày 16 đến 22/1, số bệnh nhân cúm mùa ghi nhận ở khoảng 5.000 cơ sở y tế thuộc phạm vi giám sát thường xuyên của MHLW là 47.366 người, tương đương 9,59 người/cơ sở, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ 1,24 người/cơ sở vào thời điểm MHLW công bố dịch cúm mùa trên toàn quốc hôm 28/12/2022. Nhiều khả năng tỷ lệ này sẽ vượt qua mức 10 người/cơ sở, tức là dịch đang diễn biến nghiêm trọng, trong vòng 4 tuần tới.

(GLO)- Ngày 29/1, Nga, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Israel và Palestine ngay lập tức ngừng leo thang căng thẳng, đồng thời khởi động lại quan hệ hợp tác an ninh nhằm ngăn chặn bạo lực tiếp diễn.

(GLO)- Theo Reuters , sau cuộc họp ngày 24/1, các nhà khoa học nguyên tử đã điều chỉnh đồng hồ ngày tận thế nhích thêm 10 giây so với 3 năm trước, nghĩa là ở mốc chỉ còn 90 giây nữa đến nửa đêm.

Cựu Thủ tướng lưu vong của Thái Lan, ông Thaksin Shinawatra, tuyên bố sẽ về nước mà không cần sự hỗ trợ từ đảng Pheu Thai hay đảng cầm quyền Palang Pracharath, The Nation đưa tin ngày 25-1.

(GLO)- Sau khi bà Jacinda Ardern tuyên bố từ chức với lý do "không còn đủ can đảm" để lãnh đạo đất nước, ngày 22-1, Công đảng cầm quyền New Zealand đã chọn ông Chris Hipkins làm lãnh đạo thay thế. Ông Chris Hipkins sẽ trở thành thủ tướng thứ 41 của nước này.