Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh

Tin liên quan Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024

Những kết quả đáng ghi nhận

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, qua đó góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế-xã hội phát triển.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, thị xã, thành phố năm 2023 cho 6/6 đơn vị; diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ 81/81 xã và 2 công ty cao su; chỉ đạo các địa phương, đơn vị điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tổ chức hiệp đồng nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2023 theo phương châm “4 tại chỗ”.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các ngành, địa phương tuyển chọn gọi 2.654 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Các địa phương đăng ký độ tuổi 17 được 14.226 công dân, đạt 0,89% so với dân số; đăng ký tuyển sinh quân sự có 366 thí sinh đủ điều kiện dự thi, trong đó, 106 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên. Các địa phương, đơn vị cũng đã rà soát, phúc tra đăng ký quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật đúng quy định; sắp xếp, biên chế, bổ nhiệm vào các đơn vị dự bị động viên đạt 99,69% (tăng 0,01% so với năm 2022); sắp xếp phương tiện kỹ thuật đạt 98,7%.

Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ngành, địa phương cử 5.954 cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh, đạt 124,8%. Hiện nay, 100% chi bộ quân sự cấp xã có chi ủy, kết nạp đảng viên vượt 0,82% so với chỉ tiêu nghị quyết.

Các sở, ngành, địa phương thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ phù hợp với tình hình, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Các phong trào thi đua quyết thắng được triển khai thường xuyên. Các đơn vị đã trồng trên 7.200 cây ăn quả các loại trên đất quốc phòng, tích cực tăng gia sản xuất, đảm bảo cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh; chủ động phòng-chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, quân số khỏe đạt 99,22%.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề ra một số giải pháp để thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024. Một trong những nội dung được nhiều đại biểu tập trung thảo luận là công tác xây dựng khu vực phòng thủ, phối hợp các lực lượng trên địa bàn.

Về vấn đề này, ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-cho hay: “Là huyện biên giới nên công tác quân sự, quốc phòng địa phương luôn được chú trọng. Trong đó, sự phối hợp giữa lực lượng Quân sự, Biên phòng và Công an đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực xây dựng tiềm lực quốc phòng, quân sự địa phương, gắn quốc phòng với phát triển kinh tế-xã hội”.

Dịp này, Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua cho 1 tập thể; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 15 tập thể, công nhận 19 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 6 chiến sĩ tiên tiến; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 4 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công nhận 21 đơn vị tiên tiến, 111 cá nhân là chiến sĩ thi đua, 10 cá nhân là chiến sĩ tiên tiến.

Về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, ông Nguyễn Trường Sơn-Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa-cho rằng: Để hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị. Chúng ta cần tuyên truyền, vận động để thanh niên hiểu rõ trách nhiệm, vinh dự của mình khi được lên đường bảo vệ Tổ quốc. “Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ bảo đảm chất lượng, tỉnh cần đầu tư trang-thiết bị phục vụ khám tuyển, tránh tình trạng thanh niên không đủ sức khỏe nhập ngũ sau này phải đổi, bù”-ông Sơn đề nghị.

Về công tác xây dựng khu vực phòng thủ, quản lý đất quốc phòng, ông Phạm Vũ Tú-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông-thông tin: Hiện nay, trên địa bàn huyện có một số diện tích đất quốc phòng đã cho người dân thuê với thời hạn dài. Vì vậy, khi muốn xây dựng các công trình quốc phòng rất khó khăn. Một số người dân đồng ý giao đất, nhưng cũng có người đòi hỏi phải đền bù hoa màu. Chính vì thế, chúng ta cần tập trung quản lý tốt diện tích đất quốc phòng, nếu cho thuê thì thời gian nên rút ngắn để khi cần có thể sử dụng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các đại biểu rà soát việc xây dựng tiềm lực quốc phòng, khu vực phòng thủ tỉnh và từng địa phương, sở, ngành để tham mưu tốt công tác này trong thời gian tới. Năm 2023, công tác phối hợp 3 lực lượng để tổ chức thẩm định các dự án phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, gọi công dân nhập ngũ, triển khai Luật Dân quân tự vệ đã đạt những kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2024, lực lượng vũ trang cần dự báo và đánh giá đúng tình hình, những vấn đề phát sinh để từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có giải pháp, đối sách cụ thể; chú trọng an ninh truyền thống và phi truyền thống, nắm vững địa bàn, đối tượng để có kế hoạch cụ thể. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát, tham mưu giúp UBND tỉnh chủ trì giải quyết những vấn đề về đất quốc phòng, các công trình quốc phòng, quy trình triển khai các dự án; tập trung mọi nỗ lực để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.