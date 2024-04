“Tiếp sức” để tái hòa nhập cộng đồng

Đây là chính sách nhân đạo của Nhà nước nhằm “tiếp sức” cho những người từng lầm đường lạc lối được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.

Tạo điểm tựa cho người lầm lỗi

Trước đây, anh Lê Anh Tiến (thôn 1, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) nghe theo lời rủ rê của các đối tượng xấu mà vi phạm pháp luật và vướng vào vòng lao lý. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, anh được chính quyền địa phương quan tâm, động viên, giúp đỡ để làm lại cuộc đời. Anh bộc bạch: “Tôi bị kết án 14 năm tù về tội “Giết người”. Trong thời gian cải tạo, nỗi nhớ gia đình cùng sự khát khao được tự do, được trở về làm người lương thiện khiến tôi càng thêm thấm thía lỗi lầm mà mình đã gây ra. Vì thế, tôi luôn chấp hành nghiêm quy định của trại giam, phấn đấu lao động tốt nên được ân giảm 4 năm 8 tháng tù và được tha tù trở về cùng gia đình vào tháng 1-2024”.

Khi trở về địa phương, thời gian đầu, anh Tiến không tránh khỏi sự mặc cảm. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình, đặc biệt là sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, anh đã quyết tâm làm lại cuộc đời, tu chí làm ăn. “Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho tôi vay 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện để mở quán cơm. Tôi cố gắng làm ăn để trở thành người có ích cho cộng đồng. Tôi cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương rất nhiều”-anh Tiến nói.

Tương tự, ông Puih Bop (làng Breng 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) cũng là một trong những đối tượng chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương được vay vốn ưu đãi theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Bop cho hay: “Sau khi tôi chấp hành xong hình phạt tù, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Vừa qua, gia đình được chính quyền địa phương tạo điều kiện vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện để mua cặp bò giống, cặp heo giống và mua phân bón. Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ chăn nuôi, trồng trọt để gia đình có thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống và tích góp trả nợ cho ngân hàng”.

Còn với anh Trần Văn Tiến (thôn Tân Phú, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang) thì được trở về với gia đình sau thời gian chấp hành án phạt tù là niềm hạnh phúc vô bờ. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chính quyền địa phương đã bảo lãnh, tín chấp giúp anh vay 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện để phát triển kinh tế. Anh bộc bạch: “Được Nhà nước quan tâm cho vay vốn ưu đãi 100 triệu đồng để làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, tôi yên tâm rồi. Tôi hứa sẽ chăm chỉ làm ăn, trở thành một công dân có ích cho gia đình và xã hội”.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Ông Nguyễn Mạnh Điệp-Chủ tịch UBND xã Đăk Djrăng-cho biết: “Quyết định số 22 đã tạo điều kiện cho những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có nguồn vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, tạo động lực để họ sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ, tránh xa tệ nạn xã hội, góp phần giảm nguy cơ tái phạm tội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ngoài ra, địa phương cũng thường xuyên gặp gỡ, giáo dục, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ để kịp thời chia sẻ, động viên, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình”.

Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể 2 nhóm đối tượng được vay vốn gồm: Mức vốn cho vay tối đa để đào tạo nghề là 4 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong hình phạt tù. Đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người; mức vốn cho vay tối đa đối với cơ sở sản xuất kinh doanh là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

Còn ông Đào Lân Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai thì cho hay: “Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ mở lối về cho người lầm lỗi; giúp họ bước ra khỏi sự mặc cảm, tự ti để làm lại cuộc đời mà còn làm thay đổi suy nghĩ, cách nhìn của cộng đồng về những người từng mắc lỗi lầm. Việc triển khai các chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù là giải pháp quan trọng giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự, an sinh xã hội, ngăn ngừa việc tái vi phạm pháp luật, thực hiện chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Triều Quang-Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh-cho biết: Ngân hàng CSXH tỉnh cùng với Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3220/KH-UBND ngày 19-11-2023 triển khai Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng cũng đã ban hành chương trình phối hợp và chỉ đạo các phòng giao dịch phối hợp rà soát nhu cầu vốn của các hộ gia đình có người chấp hành xong án phạt tù dựa trên danh sách do Công an tỉnh cung cấp để triển khai cho vay. Trong 3 tháng cuối năm 2023, Ngân hàng CSXH tỉnh đã giải ngân cho 58 trường hợp với tổng số vốn được giao là 4 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân cho 29 trường hợp với tổng số vốn hơn 2,4 tỷ đồng. Thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục chỉ đạo thực hiện để đảm bảo chỉ tiêu Trung ương giao.