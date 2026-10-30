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Thời sự

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm việc với UBND tỉnh về các dự án đầu tư ngoài ngân sách

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Sáng 30-10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn.

Làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

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Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hân

Theo báo cáo của UBND tỉnh tại buổi làm việc, giai đoạn 2021-2025, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bão lũ và biến động kinh tế thế giới, công tác thu hút đầu tư ngoài ngân sách của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kết cấu hạ tầng, mở rộng sản xuất kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cụ thể, toàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 784 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 326.099 tỷ đồng.

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 278 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động; 146 dự án đang thi công; 90 dự án chậm tiến độ; 102 dự án bị thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động; còn lại đang chuẩn bị đầu tư.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát. Ảnh: Nguyễn Hân

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn trong quá trình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Cụ thể, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai còn gặp vướng mắc về nguồn gốc đất, định giá đất, thủ tục giao/thuê đất; một số nhà đầu tư chưa chủ động bố trí nguồn lực tài chính hoặc chưa quyết liệt thực hiện; thủ tục hành chính tại một số địa phương còn thiếu đồng bộ, kéo dài; hạn chế trong hệ thống cơ sở dữ liệu và công tác giám sát, đánh giá dự án sau đầu tư…

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Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình triển khai, thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Ảnh Nguyễn Hân

Từ thực tế đó, UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng đất rừng đã đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp; đồng thời kiến nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có chính sách tín dụng linh hoạt, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản và các lĩnh vực trọng điểm.

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Thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi giám sát. Ảnh: Nguyễn Hân

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh cùng các sở, ngành trong công tác xúc tiến, cải thiện môi trường đầu tư và cải cách hành chính.

Nhờ vậy, trong giai đoạn 2021-2025, tình hình thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của tỉnh.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hân

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung chuẩn hóa số liệu, rà soát cụ thể các chỉ tiêu về vốn, diện tích sử dụng đất và hiệu quả kinh tế - xã hội của từng dự án.

Đồng thời, cần phân định rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan đối với các dự án chậm tiến độ, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan; kiên quyết phân loại, xử lý dứt điểm và thu hồi các dự án cố tình chây ì, không triển khai.

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