Thông tin mới nhất về vụ lọt đề thi tốt nghiệp THPT 2023

Liên quan đến vụ lọt đề thi tốt nghiệp, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ những vấn đề khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Công an cũng đã làm rõ danh tính và "chu trình" lộ lọt, giải đề thi môn Ngữ văn tại Cao Bằng.

Công an tỉnh Cao Bằng vừa thông tin về vụ việc chuyển trái phép đề thi môn Ngữ văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ra ngoài và bị tán phát lên mạng xã hội.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành rà soát, khoanh vùng.

Đến 13h30’ ngày 28/6/2023, lực lượng chức năng đã xác định được người chụp ảnh đề thi môn Ngữ văn chuyển trái phép ra ngoài là thí sinh V.T.H (SN 2005), trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng.

Kết quả điều tra xác định, V.T.H có quen H.T.T.T (SN 2003), trú tại phường Tân Giang, TP Cao Bằng hiện là sinh viên trường Đại học Tài chính; Trước đó khoảng 20h, ngày 27/6/2023, V.T.H liên lạc với H.T.T.T qua ứng dụng Messenger để trao đổi về việc hỗ trợ làm bài thi môn Ngữ văn và H.T.T.T đã đồng ý giúp V.T.H.

Buổi thi môn Ngữ văn sáng ngày 28/6/2023, V.T.H mang điện thoại (Iphone 11) vào phòng thi 0176, Hội đồng thi THPT TP Cao Bằng, sau khi đề thi được công bố, V.T.H đã chụp đề và gửi cho H.T.T.T vào lúc 07h45’. Tuy nhiên trong quá trình thi do Giám thị coi nghiêm ngặt nên V.T.H không dám sử dụng điện thoại để xem đáp án.

Làm việc với cơ quan Công an, H.T.T.T thừa nhận có quen biết và thường xuyên liên hệ, trao đổi với V.T.H về bài tập trong quá trình ôn thi. Sau khi nhận được đề thi từ V.T.H gửi qua Messenger, H.T.T.T đã giải, gửi lại cho V.T.H câu 1, câu 4 phần đọc hiểu và câu 1 phần làm văn, sau đó H.T.T.T đã xóa tin nhắn.

Tuy nhiên bạn trai của H.T.T.T là H.N.T (SN 2002), trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ có tài khoản facebook của H.T.T.T đã vào đọc tin nhắn trao đổi giữa H.T.T.T và V.T.H. Sau đó H.N.T lưu 1 hình ảnh đề thi môn Ngữ văn và đăng tải lên facebook. Sau vài phút, H.N.T đã xóa hình ảnh đề thi môn Ngữ văn đã đăng tải, tuy nhiên ngay sau đó đề thi đã bị lan truyền trên mạng.

Việc V.T.H chụp, gửi ảnh đề thi môn Ngữ văn cho H.T.T.T là xuất phát từ mối quan hệ quen biết, giúp giải hộ đề thi, không có thỏa thuận về tiền thù lao. Việc chuyển trái phép đề thi này được xác định chỉ liên quan đến 3 đối tượng V.T.H, H.T.T.T và H.N.T.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Chiều 29/6, Báo cáo về công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết: Theo báo cáo của các địa phương, công tác coi thi của Kỳ thi tại tất cả các điểm thi diễn ra theo đúng kế hoạch.

Số liệu thống kê theo báo cáo của các địa phương và các đoàn thanh tra, kiểm tra cho thấy trong cả Kỳ thi có 41 thí sinh vi phạm Quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi; không có cán bộ nào vi phạm Quy chế thi.

Cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Công tác phòng chống gian lận công nghệ cao đã được quán triệt tại Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và là một trong những nội dung trọng tâm được tập huấn từ Trung ương đến địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình coi thi, cá biệt còn một số thí sinh cố tình vi phạm quy chế sử dụng điện thoại trong phòng thi và một số giáo viên chưa thực hiện đúng, đủ quy trình quy định khi coi thi.

Trong đó có việc 2 thí sinh tại Cao Bằng và Yên Bái sử dụng điện thoại di động chụp ảnh đề thi gửi cho người thân nhờ giải đề thi. Hình ảnh sau đó bị lan truyền trên mạng xã hội và báo chí.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ GD&ĐT đã đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ xác minh làm rõ và đình chỉ 2 thí sinh trên.

Hiện Cục An ninh chính trị nội bộ đang tiếp tục làm rõ những vấn đề khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Hai sự việc trên không ảnh hưởng đến kết quả tổ chức Kỳ thi.

Kết thúc coi thi có 41 thí sinh bị đình chỉ thi (Ngữ văn: 12 thí sinh, Toán: 4 thí sinh; Khoa học tự nhiên: 11 thí sinh; Khoa học xã hội: 11 thí sinh; Ngoại ngữ: 3 thí sinh. Trong đó có 1 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 40 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi).

6 cán bộ coi thi bị dừng thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, thí sinh chủ động phát hiện các thiết bị công nghệ cao (điện thoại, đồng hồ thông minh…) 40 trường hợp.

Đặc biệt, có 1 thí sinh tại Vĩnh Phúc đã phát hiện và báo giám thị về 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

Thông tin tại họp báo, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an ghi nhận, thời gian qua, báo chí đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Qua đó, góp phần vào thành công chung kỳ thi và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Liên quan đến ảnh đề thi chuyển ra bên ngoài, Thiếu tướng Trần Đình Chung cho biết đã phối hợp xác minh và xác định được người kết nối.

“Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, điều tra, xác định xem có lời giải chuyển vào bên trong phòng thi hay không”, Thiếu tướng Trần Đình Chung nói và cho biết, hiện chưa phát hiện thấy có việc này.

Theo Thiếu tướng Trần Đình Chung, trước kỳ thi, Bộ Công an đã triệt phá nhóm đối tượng mua bán sử dụng thiết bị công nghệ cao.

Thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến thí sinh và nhân dân, hướng đến kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Ngoài ra, cần nghiên cứu đề xuất thiết bị chống thiết bị sử dụng công nghệ cao được giấu ở trong người. Đồng thời chú trọng tập huấn nâng cao khả năng phát hiện sử dụng thiết bị công nghệ cho cán bộ coi thi.

Về khái niệm lộ, lọt, Thiếu tướng Trần Đình Chung cho biết hiện đã có Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Liên quan đến 2 thí sinh chụp ảnh đề thi chuyển ra ngoài, Thiếu tướng Trần Đình Chung cho biết, sẽ xem xét tình tiết tăng nặng, tăng nhẹ để xử lý theo quy định.

Trong trường hợp phải xử lý hình sự sẽ căn cứ vào quy định pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, trước khi xử lý cần tính đến yếu tố nhân văn.

“Chúng tôi tiếp tục thẩm tra xác minh việc thí sinh chụp ảnh đề thi chuyển ra bên ngoài. Khi có kết quả sẽ được thông tin tới báo chí”, Thiếu tướng Trần Đình Chung cho hay.

Sáng 29/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về việc xử lý thí sinh chụp đề thi gửi qua mạng trong 2 buổi thi môn Ngữ Văn và Toán (ngày 28/6) của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023.

Cụ thể, trong buổi thi môn Ngữ văn vào sáng 28/6 và buổi thi môn Toán vào chiều cùng ngày, có sự việc đề thi bị chụp ảnh và gửi qua mạng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin trên, Ban chỉ đạo kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) của Bộ Công an, các Ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh liên quan xác minh làm rõ sự việc.

Theo thông tin từ A03 của Bộ Công An, đã xác định được 1 thí sinh làm bài thi môn Ngữ Văn tại tỉnh Cao Bằng, 1 thí sinh làm bài thi môn Toán tại tỉnh Yên Bái dùng điện thoại chụp ảnh đề thi và gửi qua mạng.

Hiện, Cục A03 của Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, địa phương và các bên liên quan để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật.

Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng thi liên quan đình chỉ thi 2 thí sinh trên do vi phạm quy chế thi, đồng thời tạm dừng nhiệm vụ coi thi đối với các cán bộ liên quan.

Sự việc trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì theo kết quả xác minh sự việc, đây là hành vi sai phạm của cá nhân các thí sinh và hiện chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài gửi vào phòng thi.

Ngay sau khi kết thúc ngày thi thứ nhất, cùng với việc lưu ý các Hội đồng thi tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao để hạn chế tối đa việc có thể gian lận trong phòng thi, quản lý chặt chẽ đề thi theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công điện số 1111/CĐ-BGDĐT về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước thông tin phản ánh về trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi môn Toán, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh xác minh làm rõ.

Tối 28/6, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2023-2024 của tỉnh Yên Bái cho biết: Ngay sau khi có thông tin phản ánh về trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi môn Toán đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh xác minh, điều tra làm rõ.

Bước đầu xác định, trong buổi thi Môn Toán ngày 28/6, tại điểm thi Trường THPT Hoàng Quốc Việt, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái (Yên Bái) đã có một thí sinh vi phạm quy chế thi (mang điện thoại vào phòng thi). Thí sinh này đã bị xử lý theo đúng quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, khoảng 15h 39’ chiều 28/6, trên một số trang thông tin nghi vấn lọt đề môn toán. Cụ thể, tại mã đề 113, câu từ 41 đến câu thứ 45 được một thí sinh chụp lại đăng tải lên mạng xã hội. Trong hình ảnh đề thi còn cho thấy chữ ký và tên của cán bộ coi thi 2 trên tờ giấy làm bài thi trắc nghiệm môn toán.

Hiện vụ việc thí sinh vi phạm quy chế thi đang được Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước thông tin phản ánh về trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi môn Toán, ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã có thông tin chính thức về sự việc.

Ông Vương Văn Bằng cho biết: "Ngay khi có thông tin phản ánh, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh xác minh.

Bước đầu xác định, trong buổi thi Môn Toán, tại điểm thi Trường THPT Hoàng Quốc Việt, tỉnh Yên Bái có một thí sinh vi phạm quy chế thi (mang điện thoại vào phòng thi). Thí sinh này đã bị xử lý theo đúng quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo giao Công an tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ và đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật".

Tối 28/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công điện số 1111/CĐ-BGĐT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023.

Công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: Ngày 28/6/2023, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 đã được tổ chức với hai bài thi Ngữ Văn và Toán.

Công tác coi thi đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các Hội đồng thi trên phạm vi toàn quốc.

Dù nguy cơ sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử đã được dự báo, nêu tại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và là một trong những nội dung trọng tâm được tập huấn nhưng vẫn có trường hợp thí sinh cố tình sử dụng thiết bị công nghệ cao chuyển đề thi ra bên ngoài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tập trung chỉ đạo các Hội đồng thi khẩn trương thực hiện một số công việc sau đây:

Trước hết, chỉ đạo các Trưởng Điểm thi tăng cường phổ biến, nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm quy chế thi;

Yêu cầu cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi tập trung cao độ, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã được tập huấn để ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế thi, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Các Hội đồng thi tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng an ninh để có các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi trên địa bàn, đặc biệt là phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng công nghệ cao để vi phạm quy chế thi.

Các Hội đồng thi chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về tình hình diễn biến kỳ thi, việc xử lý những trường hợp vi phạm quy chế và các tình huống bất thường để kịp thời tuyên truyền, cảnh báo, răn đe.