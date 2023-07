Thị trường bất động sản đang có những gam màu sáng hơn

Số liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, sau đợt sụt giảm mạnh gần 9 tháng qua, chỉ số mức độ quan tâm bất động sản trên cả nước đã tăng nhẹ 1% trong quý II/2023. Tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu giao dịch dần phục hồi tốt ở loại hình căn hộ và nhà riêng bán. Theo đó, lượt tìm kiếm căn hộ quận Bình Tân, Bình Chánh, Tân Phú, TP Thủ Đức và Quận 10 tăng từ 5-9%. Riêng với phân khúc đất nền, ở một vài khu vực như Hóc Môn, Bình Chánh, TP Thủ Đức, lượt quan tâm tìm kiếm ghi nhận tăng từ 6-7% so với cuối năm 2022.

Báo cáo thị trường bất động sản quý II/2023 của JLL Việt Nam cho thấy, trong quý II, thị trường căn hộ phân khúc cao cấp, sang trọng và siêu sang ghi nhận được 1.090 căn đã bán. Dù có nhiều tín hiệu tích cực về nguồn cung, nhưng tỉ lệ bán được ở căn hộ phân khúc cao cấp vẫn giảm xuống 39,8%, phản ánh xu hướng lượng giao dịch đang chậm lại. Các chủ đầu tư tiếp tục áp dụng nhiều phương thức chính sách thanh toán linh hoạt như chiết khấu giá bán, gia hạn thời gian thanh toán hay hỗ trợ lãi suất để thu hút người mua.

Trong bối cảnh hiện nay, JLL Việt Nam dự báo 6 tháng cuối năm, nguồn cung nhà ở vẫn còn chịu áp lực bởi bối cảnh kinh tế bất ổn dù bắt đầu đón nhận những thay đổi tích cực về chính sách. Vì vậy, thị trường căn hộ phân khúc cao cấp dự kiến sẽ chào đón thêm khoảng 1.900 căn, thấp hơn 53% so với lượng mở bán mới trong 6 tháng đầu năm. Nhu cầu nhà ở được dự báo sẽ vẫn duy trì ở mức thấp như hiện tại cho đến khi nguồn cung mới chuyển hướng sang phân khúc giá thấp hơn và các biến động lãi suất cũng như tình hình kinh tế ổn định hơn.

Theo báo cáo tâm lí người tiêu dùng vừa được Batdongsan.com.vn công bố mới đây tại sự kiện Báo cáo thị trường bất động sản quý II/2023, giao dịch nhà đất sở dĩ khó thành công do kì vọng giữa người bán và người mua vẫn còn nhiều chênh lệch. Cụ thể, trong những lí do mà nhà đầu tư cần rao bán bất động sản, 49% là để cơ cấu lại danh mục đầu tư, 23% là do không có nhu cầu sử dụng nên rao bán lại và chỉ 22% trong đó là do kẹt tài chính, phải sang nhượng để giải quyết vấn đề kinh tế.

Chính vì nhóm người bán cần thoát hàng do khó khăn tài chính không cao, nên 80% trong đó cho biết họ vẫn nuôi kì vọng sẽ bán ra bất động sản với mức có lời, lợi nhuận dao động trên dưới 10%.

Cũng trong câu hỏi “Liệu có giảm giá bất động sản sâu hơn nữa, nếu không bán được với giá hiện tại?”, đa phần người bán chọn ngưng giao dịch, không để bất động sản giảm giá sâu hơn mà chuyển tài sản sang cho thuê kiếm dòng tiền. Ở chiều ngược lại, phần đông người mua nhà lại cho biết, chỉ xuống tiền nếu bất động sản giảm giá sâu.

Chia sẻ tổng quan về tình hình thị trường chung, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, thừa nhận thị trường bất động sản 2023 trải qua nửa đầu năm với khó khăn, thách thức chưa thể khắc phục. Tuy nhiên, tình hình kinh tế vĩ mô thế giới đang có những dấu hiệu ổn định. Lạm phát được kiểm soát, lãi suất và tỉ giá cũng dần ổn định từ giữa năm 2023.

Nền tảng kinh tế hiện tại của Việt Nam vẫn còn rất tốt, thị trường vẫn có làn sóng nhà đầu tư nước ngoài dịch chuyển sang đầu tư ở Việt Nam. Dòng vốn FDI của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đổ vào bất động sản 6 tháng đầu năm tăng 0,5%, CPI tăng 3,29%, GDP tăng 3,27% so với cùng kỳ 2022. Lãi suất huy động giảm xuống mức 8%, lãi suất vay từ 15 -17% trong quý 1 đã hạ nhiệt xuống còn 12,5 -13%. Những tín hiệu vĩ mô vẫn đang hướng đến sự phục hồi và “đảo chiều” cho thị trường bất động sản 2023.