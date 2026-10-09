Tặng trợ lý AI tự động hóa bán hàng và cấp vốn tín chấp tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, nền tảng doanh nghiệp số Tendoo (Viettel Telecom) chính thức ra mắt chương trình ưu đãi kép nhằm số hóa toàn diện hoạt động kinh doanh cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và hộ kinh doanh.

Chương trình mang đến giải pháp quản lý bán hàng tích hợp trợ lý AI thế hệ mới miễn phí và gói vay tín chấp hạn mức lên đến 3 tỷ đồng.

Tendoo Shop: Tự động hóa cửa hàng, tặng trợ lý AI sáng tạo nội dung

Trong bối cảnh bán hàng đa kênh ngày càng cạnh tranh, việc quản lý thủ công qua sổ sách hoặc dùng nhiều ứng dụng rời rạc khiến các chủ shop đối mặt với rủi ro thất thoát dòng tiền và tốn kém chi phí nhân sự. Giải quyết bài toán này, Tendoo Shop mang đến bộ giải pháp quản lý "tất cả trong một" với mức phí ưu đãi chỉ 785.000đ/năm.

Đặc biệt, khi đăng ký gói phần mềm quản lý bán hàng đa kênh, khách hàng sẽ được tặng kèm miễn phí trợ lý Tendoo AI thế hệ mới-công cụ đắc lực giúp tự động hóa toàn bộ công việc sáng tạo và vận hành.

Với sự đồng hành của trợ lý Tendoo AI, chủ doanh nghiệp có thể thảnh thơi hơn khi được hỗ trợ viết bài quảng cáo Facebook, TikTok, bài PR, file phát thanh thông báo khuyến mãi sản phẩm chuẩn văn phong bán hàng, bắt đúng “trend” chỉ trong vài giây. Đi kèm là hình ảnh sản phẩm được thiết kế chuyên nghiệp cho từng loại hình quảng cáo.

Trợ lý Tendoo AI cũng tự động giải đáp các thắc mắc về thuế, sổ sách, gợi ý danh sách nhập hàng, xả tồn và hỗ trợ tư vấn khách hàng liên tục.

Bên cạnh đó, nền tảng Tendoo cung cấp 8 công cụ quản lý toàn diện giúp đồng bộ đơn hàng từ mạng xã hội, sàn TMĐT; kiểm soát tồn kho theo thời gian thực; chăm sóc khách hàng và báo cáo dòng tiền minh bạch; xuất hóa đơn điện tử, tự động tổng hợp số liệu kê khai thuế và hỗ trợ nhập hàng quốc tế chính ngạch trực tiếp trên nền tảng.

Tendoo Lending: Hỗ trợ vốn lưu động tới 3 tỷ đồng, không cần tài sản thế chấp

Song song với giải pháp công nghệ, Tendoo giải quyết "cơn khát" vốn lưu động cho các doanh nghiệp thông qua nền tảng Tendoo Lending. Viettel Telecom đã hợp tác cùng các định chế tài chính uy tín trên thị trường như Công ty tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt VietCredit và Công ty Tài chính tổng hợp Cổ phần Điện lực EVF triển khai các gói vay thấu chi tín chấp với hạn mức lên đến 3 tỷ đồng, hoàn toàn không yêu cầu tài sản đảm bảo trên nền tảng kết nối nguồn vốn trực tuyến Tendoo Lending.

Tendoo Lending (thuộc hệ sinh thái quản lý bán hàng Tendoo) là giải pháp thông minh kết nối nhu cầu vay vốn của hộ kinh doanh và doanh nghiệp với các ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín, giúp khách hàng tiếp cận vốn lưu động nhanh, minh bạch, hoàn toàn trực tuyến, ngay trên nền tảng Viettel mà khách hàng đang sử dụng hằng ngày.

Gói vay trực tuyến từ EVF có hạn mức tới 3 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 15%/năm (thời hạn vay tối đa 12 tháng). Gói vay tín chấp 24h Tin Vay Biz từ VietCredit linh hoạt giải ngân theo kỳ 3-6-9-12 tháng, phù hợp với từng chu kỳ kinh doanh.

Tendoo Lending áp dụng hình thức trả lãi hàng tháng, trả gốc cuối kỳ, giúp doanh nghiệp giảm thiểu áp lực dòng tiền trong quá trình vận hành. Khoản vay được giải ngân bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản bên bán hoặc nhà cung cấp theo mục đích sử dụng vốn đã đăng ký, giúp đảm bảo tính minh bạch. Đặc biệt, quy trình vay được thực hiện 100% online từ bước duyệt hạn mức và nộp hồ sơ nhanh gọn, phá bỏ rào cản thủ tục phức tạp của các kênh vay truyền thống.

Sự kết hợp giữa công cụ vận hành thông minh (Tendoo Shop) và đòn bẩy tài chính linh hoạt (Tendoo Lending) khẳng định cam kết của Viettel Telecom trong việc xây dựng hệ sinh thái số toàn diện. Tendoo không chỉ là phần mềm, mà là trợ lực vững chắc giúp doanh nghiệp Việt bứt phá doanh thu và tối ưu chi phí trong kỷ nguyên số.

Để biết thêm thông tin và nhận ưu đãi, khách hàng có thể liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 1800 8168.