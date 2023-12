Tặng hơn 100 suất quà cho người nghèo huyện Đức Cơ, Kông Chro, Mang Yang

Tin liên quan Trao sinh kế và tặng 100 suất quà cho hộ nghèo xã Hà Tam

Ngày 17-12, Nhóm Thiện nguyện 50K Pleiku do nhà báo Đoàn Minh Phụng-nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Gia Lai, nguyên Tổng Biên tập Báo Gia Lai làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, tặng quà tại làng Nú, xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

Tại đây, đoàn đã tặng 20 suất quà cho 20 hộ đồng bào Jrai nghèo (500 ngàn đồng/suất). Mỗi suất quà gồm áo ấm, mì tôm, cá khô, bột canh, nước tương..., góp phần nhỏ giúp bà con nghèo vui đón Tết Giáp Thìn sắp tới.

Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan. Nhóm thiện nguyện 50K Pleiku đã thăm hỏi, động viên, gởi lời chúc mừng năm mới đến những người lính biên phòng một mùa xuân an vui, chắc tay súng giữ vững biên cương; bảo vệ sự bình an cho bà con hậu phương vui đón Tết Giáp Thìn 2024 trong an lành, hạnh phúc.

* Cùng ngày, tại điểm trường làng Hra thuộc Trường Tiểu học và THCS Kông Yang (xã Kông Yang, huyện Kông Chro), Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro phối hợp với Đội thiện nguyện Thiện An (phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Theo đó, đoàn đã trao tặng 49 suất quà (trị giá 300 ngàn đồng/suất) cho 49 học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Kông Yang. Toàn bộ số quà trên do Đội thiện nguyện Thiện An, vận động các Mạnh Thường Quân tài trợ.

* Chiều cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang phối hợp với Câu lạc bộ “Shop 0 đồng” thuộc Hội Chữ thập đỏ xã An Phú, TP. Pleiku tặng quà cho bệnh nhân phong, người khuyết tật và trẻ mồ côi tại xã Đak Trôi.

Theo đó, đoàn đã trao tặng 50 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho 50 hộ có bệnh nhân phong, người khuyết tật và trẻ mồ côi của xã Đak Trôi. Toàn bộ số quà trên do Câu lạc bộ “Shop 0 đồng” xã An Phú tài trợ.