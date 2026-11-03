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Tạm giam đối tượng gây rối, đánh người ở xã Chư Prông

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Đinh Minh Đức (SN 2006, trú tại thôn 1, xã Chư Prông) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Khoảng 21 giờ ngày 22-2-2026, tại quán nước của bà Đ.T.B. (thôn 2, xã Chư Prông), 1 nhóm đối tượng lao vào dùng tay chân, bàn, ghế, mũ bảo hiểm đánh nhau gây náo loạn.

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Đối tượng Đức đã bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an xã Chư Prông vào cuộc xác minh và triệu tập các đối tượng có liên quan; qua đó, đã khởi tố 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Riêng đối tượng Đức được xác định tham gia vào vụ án trên nhưng đã bỏ trốn, vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy tìm. Cuối tháng 10-2026, đơn vị tìm được đối tượng để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan Công an, Đức đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Đức đã có tiền án về 2 tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, đã chấp hành xong án phạt tù từ tháng 9-2025.

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