Tác dụng giảm cân và giảm cholesterol xấu của quả óc chó

Hỗ trợ quá trình giảm cân

Quả óc chó là thực phẩm cung cấp cho cơ thể các loại chất béo tốt, không bão hòa, giúp cảm thấy no lâu và giảm nhu cầu ăn. Loại chất béo này được cho là gây no hơn và có nhiều tác dụng kiểm soát sự thèm ăn hơn các loại chất béo khác.

Ngoài ra, các axit béo và protein cao trong quả óc chó thúc đẩy cảm giác no sớm với cảm giác no kéo dài, giúp kiểm soát sự thèm ăn hoặc ăn vặt không cần thiết trong một khoảng thời gian hợp lý. Do đó, mặc dù có hàm lượng calo cao, nhưng khi được tiêu thụ đúng cách, hạt óc chó có thể ngăn chặn các hormone gây đói và quan trọng là góp phần đốt cháy chất béo trong quá trình này.

Giảm cholesterol xấu

Quả óc chó có chứa nhiều axit béo omega 3 và chất xơ. Khi chất xơ kết hợp với axit béo omega 3 sẽ giúp giảm cholesterol xấu trong cơ thể

Tốt cho não và cải thiện sức khỏe của xương

Quả óc chó giàu các axit béo thiết yếu giúp cho não bộ luôn khỏe mạnh, ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe liên quan đến não bộ như bệnh Alzheimer. Với lợi thế giàu các axit béo thiết yếu như axit béo omega 3, quả óc chó còn giúp tăng khả năng hấp thụ canxi, cải thiện sức khỏe xương.

Cách dùng quả óc chó hợp lý

Mỗi ngày chỉ nên ăn 7-10 quả óc chó. Có thể ăn trực tiếp hạt óc chó hoặc dùng hạt óc chó làm sữa hạt, làm bánh, dùng với sữa tươi, ép lấy dầu.

Lần đầu ăn quả óc chó thì có thể dùng ít một cho quen vị. Sau đó, tăng dần số lượng để cơ thể thích nghi và có cảm giác ngon miệng.

Quả óc chó cần được bảo quản đúng cách vì đây là loại hạt chứa nhiều dầu và có thể bị ôi nếu tiếp xúc với nhiệt độ ấm trong một thời gian dài. Kể cả quả hay hạt óc chó thì đều cần được bảo quản trong trong hộp kín ở nơi khô ráo, thoáng mát và tốt nhất để tránh xa những thực phẩm có mùi mạnh.