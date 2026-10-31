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Sôi nổi các hoạt động Ngày hội văn hóa đọc phường Ayun Pa

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Sáng 30-10, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Thư viện Pleiku và các trường học trên địa bàn tổ chức Ngày hội văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng năm 2026.

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Phần thi của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS-THPT Ayun Pa giành giải nhất nội dung giới thiệu sách bậc THCS. Ảnh: Vũ Chi

Điểm nhấn của chương trình là phần thi giới thiệu sách với 10 đội thi đến từ các đơn vị trường học: Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Trường THCS Nguyễn Huệ, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS-THPT Ayun Pa.

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Phần giới thiệu sách ấn tượng của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Ảnh: Vũ Chi

Các em học sinh đã giới thiệu đến đại biểu, thầy cô và các bạn học sinh nhiều cuốn sách hay, ý nghĩa như: Nửa thế kỷ những gương mặt nhà giáo, Tuổi thơ dữ dội, Những câu chuyện vui và cảm động về Hồ Chí Minh… Các tiết mục đều được đầu tư công phu với phần giới thiệu ấn tượng và phần minh họa sinh động, hấp dẫn.

Tham gia chương trình, các em học sinh được hòa mình vào phần hội với các trò chơi dân gian sôi động như: truyền dây thun, nhảy bao bố tiếp sức, kéo co dân gian không dùng dây….

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Cô và trò Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám hào hứng khám phá những cuốn sách tại xe thư viện lưu động của Thư viện Pleiku. Ảnh: Vũ Chi

Bên cạnh đó, khu vực trưng bày sách và xe thư viện lưu động của Thư viện Pleiku mang đến hàng trăm đầu sách phục vụ nhu cầu đọc, giúp các em học sinh có những trải nghiệm thú vị.

Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức trao giải cho các phần thi xuất sắc. Tại phần thi giới thiệu sách trực tuyến, giải nhất cấp tiểu học thuộc về đội thi Ngọn lửa hồng (Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám); giải nhất cấp THCS thuộc về đội Tro tàn và hoa (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS-THPT Ayun Pa).

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Ban tổ chức trao giải cho các đội thi xuất sắc nhất phần thi giới thiệu sách bậc THCS. Ảnh: Vũ Chi

Tại phần trò chơi dân gian, đội Hạt nắng của mẹ (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu) giành giải nhất cấp tiểu học; đội Ánh Dương (Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám) giành giải nhất cấp THCS.

Ngày hội nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa đọc trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao ý thức khai thác, sử dụng sách, tài liệu và các nguồn thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

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