Sở hữu xe điện Kia EV6 phiên bản mới nhất với giá chỉ 830 triệu đồng

Ngôn ngữ thiết kế chính của Kia EV6 là Opposites United, kiểu dáng Coupe lai Crossover. Xe có kích thước 4680 x 1880 x 1550 (mm). Với kiểu dáng thể thao, mui xe hơi dốc về sau, còn đuôi xe thiết kế hầm hố, nổi bật với cụm đèn hậu LED độc đáo, đèn xi-nhan tuần tự.

Cụm đèn pha, đèn ban ngày nối liền với nhau, vát chéo cạnh cuốn hút, sử dụng công nghệ Led thời thượng.

Bên trong, Kia EV6 2025 sử dụng buồng lái kỹ thuật số cong mới với màn hình kép 12,3 inch.

Xe cũng được trang bị vô lăng và cụm điều khiển trung tâm mới. Ngoài ra, hãng cũng đã cải thiện khả năng cách âm của mẫu xe này.

EV6 có thiết kế 5 chỗ ngồi dạng Coupe, vì thế, khoang hành lý tương đối rộng với 520 lít, dễ dàng mở rộng lên đến 1300 lít khi gập hàng ghế cuối xuống.

Ở phiên bản 2025, EV6 có tới 4 cấu hình động cơ, trong đó, đáng chú ý nhất là phiên bản hiệu suất cao GT. Đây là phiên bản cao cấp nhất, được trang bị 2 mô-tơ điện có tổng công suất 601 mã lực, mạnh hơn 65 mã lực so với phiên bản cũ. Khi kích hoạt tính năng tăng tốc thông qua nút chức năng GT, công suất của xe sẽ tăng lên mức 645 mã lực trong khoảng thời gian ngắn.

EV6 2025 có 2 tùy chọn pin với mức dung lượng 63 kWh và 84 kWh, tăng đáng kể so với phiên bản cũ. Phạm vi hoạt động tối đa mà mẫu CUV này có thể đạt được là 513 km. Xe hỗ trợ cổng sạc NACS và sạc nhanh DC, có thể sạc 10-80% trong vòng chưa đầy 25 phút.

Kia EV6 2025 được đánh giá tương đối an toàn với các công nghệ tiên tiến hàng đầu dường như chỉ thấy trên các mẫu xe cao cấp như: phanh tái sinh 6 cấp độ thông minh; hệ thống hỗ trợ thoát khỏi xe an toàn; hệ thống hỗ trợ đỗ xe từ xe, lái xe trên đường cao tốc; kiểm soát hành trình thích ứng; hỗ trợ giữ làn đường, thoát hiểm an toàn; túi khí cho mọi hành khách, tài xế; hệ thống đỗ xe từ xa, chuyển làn chỉ một nút bấm…

Ngoài ra, gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS, màn hình HUD kích cỡ rất lớn cũng được trang bị đầy đủ cho xe, gia tăng khả năng vận hành an toàn.