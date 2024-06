Siu Hênh: Cầu nối giúp những người lạc lối trở về

Pha xong ấm trà nóng mời khách phương xa, ông Siu Hênh chậm rãi kể về hành trình không mỏi trong việc tuyên truyền, vận động nhiều người dân làng Blôm từ bỏ cái xấu để quay về nẻo thiện, chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Ông Hênh kể: Ông sinh ra và lớn lên ở xã Yang Nam, huyện Kông Chro. Năm 1982, ông lấy vợ ở làng Blôm rồi chuyển về đây sinh sống. Đến năm 1994, ông trở thành tín đồ của Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam. “Từ khi trở thành tín đồ của đạo, gia đình tôi luôn được dân làng quý mến vì chăm chỉ làm ăn và luôn đoàn kết với dân làng. Vì vậy, các tín đồ tại địa phương đã tin tưởng bầu tôi làm Trưởng điểm nhóm Hội Truyền giáo Cơ đốc làng Blôm”-ông Hênh tâm sự.

Không chỉ sống tốt đời, đẹp đạo, ông Hênh còn thường xuyên tham gia cùng chính quyền đảm bảo an ninh trật tự, an ninh tôn giáo ở địa phương. “Năm 2002, nhiều tín đồ trong làng nghe lời xúi giục, kích động của kẻ xấu và các đối tượng hoạt động “Tin làng Đê ga” nên đi biểu tình chống phá chính quyền. Thấy những tín đồ từ bỏ đạo thuần túy để đi theo kẻ xấu, tôi đã tham gia cùng chính quyền đến tận nhà tuyên truyền, vận động để mọi người hiểu và quay trở về sinh hoạt trong các đạo thuần túy. Ngoài ra, tôi cũng tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn do bất đồng trong sinh hoạt tôn giáo. Đến nay, dù sinh hoạt trong tôn giáo nào, người dân trong làng cũng luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế"-ông Hênh cho biết thêm.

Cũng theo ông Siu Hênh, để được dân làng tôn trọng, nghe theo lời khuyên của mình thì ngoài kiên trì đến các gia đình tuyên truyền, vận động thì bản thân ông và gia đình luôn thực hiện theo chủ trương “kính Chúa, yêu nước” và chấp hành các quy định của pháp luật, chăm lo phát triển kinh tế. Vì vậy, gần 10 năm nay, gia đình ông luôn có thu nhập ổn định từ 200-400 triệu đồng/năm từ cây mía, mì, điều.

Nói về những việc làm của ông Hênh, ông Ksor The (trú cùng thôn) chia sẻ: "Trước đây, vì nghe theo lời kẻ xấu xúi dục nên tôi đã đi theo "Tin lành Đê ga". Nhờ được các cấp chính quyền, cơ quan Công an và cá nhân ông Hênh tuyên truyền, động viên nên tôi đã nhận ra sai lầm của bản thân và dứt khoát từ bỏ "Tin lành Đê ga". Cũng từ những lời khuyên đúng đắn của ông Hênh nên từ 2004 đến nay, gia đình tôi chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Đến nay, gia đình tôi đã có 5 ha đất trồng mì, 2 ha trồng mía và mấy sào đất trồng lúa. Mỗi năm, sau khi trừ các khoản chí phí, gia đình tôi thu nhập từ 200-300 triệu đồng”.

Trao đổi với P.V, ông Lê Hữu Hưng-Chủ tịch UBND xã Kim Tân-cho biết: Ông Siu Hênh là một trong những người có uy tín tại xã. Ông cũng là thành viên tích cực nhất trong tổ tuyên truyền về thực hiện chính sách dân tộc và tôn giáo tại địa phương. Những năm qua, ông đã cảm hóa nhiều trường hợp theo “Tin lành Đê ga” trở lại sinh hoạt theo các đạo thuần túy. Ngoài ra, gia đình ông Hênh cũng là tiêu biểu của xã về sản xuất, kinh doanh giỏi. Với những đóng góp nổi bật cho địa phương, ông Hênh đã được các cấp tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen. Đơn cử, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phòng trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2022. Đầu tháng 1-2024, ông Hênh tiếp tục được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2022-2023.