Theo ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku: Ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU (ngày 16-8-2021), UBND thành phố ban hành Chương trình, kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường cụ thể hóa nội dung nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, trọng tâm, bám sát với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, nhận thức của các cấp, ngành, cán bộ, người dân về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế-xã hội được nâng lên. Các nhiệm vụ phát triển du lịch được quan tâm triển khai như: lập quy hoạch, kêu gọi đầu tư, bảo tồn bản sắc văn hóa...

Đặc biệt, trong 3 năm qua, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức các cuộc thi viết ‘‘Du lịch phố núi Pleiku” (năm 2021), “Pleiku-Đất và người” (năm 2022), “Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe” (năm 2023) nhằm phát hiện, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh; đồng thời, lắng nghe góp ý, tìm kiếm các giải pháp, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển du lịch cho thành phố. Song song với triển khai các giải pháp kích cầu phát triển du lịch sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn nhằm quảng bá hình ảnh, con người Pleiku đến với du khách như: tham gia các hoạt động giao lưu, sinh hoạt cồng chiêng, múa xoang định kỳ; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ các sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022); phối hợp tổ chức Ngày hội du lịch kết nối Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) với Pleiku năm 2022. Đặc biệt, Ngày hội quảng bá và kết nối du lịch các thành phố ở Tây Nguyên với TP. Tuy Hòa năm 2023 diễn ra từ ngày 14 đến 16-7 vừa qua đã mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm vô cùng thú vị.

Cùng với đó, TP. Pleiku đã chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch như: xây dựng 2 làng du lịch cộng đồng Plei Ốp (phường Hoa Lư) và Ia Nueng (xã Biển Hồ); phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh xây dựng các tour du lịch cộng đồng (homestay) đưa du khách trải nghiệm cuộc sống văn hóa, phong tục của người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đồng thời, thành phố cũng quan tâm tạo điều kiện, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp triển khai các dự án dịch vụ nghỉ dưỡng, cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe như thẩm mỹ viện, spa, các công trình thương mại dịch vụ, hạ tầng xã hội phù hợp với định hướng phát triển du lịch bền vững theo hướng thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”; kêu gọi đầu tư phát triển mô hình kinh doanh dịch vụ văn hóa ẩm thực, chợ đêm, phố mua sắm sản phẩm địa phương.

Với các hoạt động phong phú, hấp dẫn, sức hút của đô thị loại I trực thuộc tỉnh ngày càng lớn, lượng du khách trong nước và quốc tế đến Pleiku ngày càng nhiều và tăng mạnh qua các năm, nhất là sau đại dịch Covid-19. Cụ thể, năm 2021, Pleiku đón khoảng 248.000 lượt khách với tổng doanh thu 136 tỷ đồng; năm 2022 có khoảng 625.570 lượt khách, tăng 252,25% so với năm 2021, tổng doanh thu 447,68 tỷ đồng, tăng 321,24% so với năm trước đó. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, thành phố đón 465.000 lượt khách, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2022, tổng thu du lịch ước đạt khoảng 335,75 tỷ đồng, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch Pleiku cũng còn những tồn tại hạn chế như công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch chưa chuyên nghiệp, hiệu quả chưa cao, thiếu sự phối hợp chặt chẽ để tạo thành chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh. Cùng với đó, phương thức hoạt động và phong cách phục vụ chậm được đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách và tiềm năng phát triển du lịch của thành phố. Các sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa phát huy hết tiềm năng của địa phương.

“Thành phố còn thiếu nguồn lực đầu tư mở rộng các dịch vụ trong các điểm đến để thu hút khách du lịch; thiếu khu vui chơi, dịch vụ giải trí có quy mô lớn, hiện đại để giữ chân du khách. Công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch từ thành phố đến cơ sở chưa được thường xuyên; nguồn nhân lực đầu tư cho du lịch còn thiếu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn chưa có sự đầu tư, nâng cấp cơ sở kịp thời. Do đó, chất lượng phục vụ khách chưa cao. Ngoài ra, việc khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ người dân tham gia vào các hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, du lịch sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, du lịch văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số còn hạn chế. Công tác thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển các điểm du lịch còn gặp khó khăn”-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thành phố nhìn nhận.

Để hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố như Nghị quyết số 06-NQ/TU đã đề ra, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Sung: Thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU gắn với việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2021-2030, phong trào xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp-thân thiện. Cùng với đó, không ngừng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đặc biệt là phát huy thế mạnh du lịch sinh thái, du lịch bản sắc văn hóa dân tộc. Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Rà soát, đề xuất và thực hiện cơ chế chính sách nhằm khuyến khích, tạo môi trường, điều kiện thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Trong đó, chú trọng lĩnh vực khách sạn cao cấp, lữ hành, khu du lịch, khu vui chơi giải trí quy mô lớn. Tăng cường quản lý thị trường các dịch vụ du lịch, nhất là công tác quản lý giá ở các khách sạn, nhà hàng, cửa hàng phục vụ ăn uống, quản lý chặt chẽ vệ sinh môi trường và chất lượng sản phẩm. Chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ, kiên quyết xóa bỏ hành vi thiếu văn hóa, cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh du lịch.

Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku thông tin thêm: “Dựa trên điều kiện thực tế, thành phố sẽ tiếp tục tạo ra các tour du lịch khép kín, đồng bộ có chất lượng như kết hợp du lịch lịch sử (Nhà lao Pleiku, Bảo tàng tỉnh…) với du lịch văn hóa (không gian văn hóa cồng chiêng), du lịch sinh thái, du lịch chữa bệnh (Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai). Đồng thời, khảo sát các địa điểm có thể phát triển thành điểm du lịch hấp dẫn du khách để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét có phương án đưa vào kế hoạch phát triển, trước mắt là các di tích, danh lam, điểm tham quan hiện có. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp triển khai các dự án dịch vụ nghỉ dưỡng, cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe như thẩm mỹ viện, spa, các công trình thương mại dịch vụ, hạ tầng xã hội phù hợp với định hướng phát triển Pleiku theo hướng thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”. Đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư hạ tầng du lịch tạo điều kiện phát triển ngành du lịch. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý du lịch gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý điểm đến cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch; nâng cao năng lực quản trị, cạnh tranh đối với doanh nghiệp; chú trọng đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng mềm, ngoại ngữ đối với lao động trực tiếp”.