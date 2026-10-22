Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới Văn học - Nghệ thuật

Phường Pleiku tập huấn truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng và xoang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 21-10, tại nhà rông làng Ơp, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) khai mạc lớp tập huấn về di sản văn hóa phi vật thể cồng chiêng năm 2026.

Tham gia lớp tập huấn có 30 học viên là thanh thiếu nhi làng Ơp. Trực tiếp truyền dạy là các thành viên Nhóm thực hành di sản không gian văn hóa cồng chiêng và xoang làng Ơp, gồm các nghệ nhân Puih Alik, Mlich và Rơ Mah H’Mênh.

phuong-pleiku-tap-huan-truyen-day-cong-chieng-va-mua-xoang-9359.jpg
30 thanh thiếu nhi làng Ơp tham gia lớp tập huấn truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể cồng chiêng và múa xoang năm 2026. Ảnh: Bá Bính

Lớp tập huấn được tổ chức vào buổi tối với 7 buổi học, tập trung hướng dẫn học viên những kỹ năng cơ bản về diễn tấu cồng chiêng và xoang. Qua đó giúp thanh thiếu nhi tiếp cận, thực hành và hiểu thêm về những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai.

phuong-pleiku-tap-huan-truyen-day-cong-chieng-va-mua-xoang.jpg
Các học viên thực hành diễn tấu cồng chiêng dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân làng Ơp. Ảnh: Bá Bính

Đây là hoạt động nhằm mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại cộng đồng làng Ơp; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần duy trì sức sống của không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phát huy vai trò CLB Niềm tin số trong quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026

Gia Lai: Phát huy vai trò CLB Niềm tin số trong quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò Câu lạc bộ (CLB) Niềm tin số và mạng lưới KOL, quản trị viên trong quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026; đồng thời tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý thông tin giả, sai lệch trên không gian mạng.

Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026: Hẹn nhau giữa sắc vàng đại ngàn

Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026: Hẹn nhau giữa sắc vàng đại ngàn

Văn hóa

(GLO)- Tiếng cồng chiêng ngân vang hòa cùng sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 là dịp để du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc và cảm nhận sức hấp dẫn riêng của đất và người Gia Lai.

Những nữ nghệ nhân giữ thanh âm núi rừng

Những nữ nghệ nhân giữ thanh âm núi rừng

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Trong cộng đồng Bahnar, Jrai, làm nhạc cụ, truyền dạy cồng chiêng vốn gần như được mặc định là chuyện của đàn ông. Nhưng bằng tài năng và tình yêu với văn hóa dân tộc, một số nữ nghệ nhân đang lặng lẽ góp sức giữ gìn, trao truyền những thanh âm của núi rừng.

null