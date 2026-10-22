Phường Pleiku tập huấn truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng và xoang

(GLO)- Tối 21-10, tại nhà rông làng Ơp, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) khai mạc lớp tập huấn về di sản văn hóa phi vật thể cồng chiêng năm 2026.

Tham gia lớp tập huấn có 30 học viên là thanh thiếu nhi làng Ơp. Trực tiếp truyền dạy là các thành viên Nhóm thực hành di sản không gian văn hóa cồng chiêng và xoang làng Ơp, gồm các nghệ nhân Puih Alik, Mlich và Rơ Mah H’Mênh.

30 thanh thiếu nhi làng Ơp tham gia lớp tập huấn truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể cồng chiêng và múa xoang năm 2026. Ảnh: Bá Bính

Lớp tập huấn được tổ chức vào buổi tối với 7 buổi học, tập trung hướng dẫn học viên những kỹ năng cơ bản về diễn tấu cồng chiêng và xoang. Qua đó giúp thanh thiếu nhi tiếp cận, thực hành và hiểu thêm về những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai.

Các học viên thực hành diễn tấu cồng chiêng dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân làng Ơp. Ảnh: Bá Bính

Đây là hoạt động nhằm mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại cộng đồng làng Ơp; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần duy trì sức sống của không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng.