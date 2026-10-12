Phường Hoài Nhơn và xã Ia Púch gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

(GLO)- Chiều 12-10, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn và xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Đây là dịp để các địa phương ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; đồng thời lắng nghe tâm tư, kiến nghị, đề xuất, tiếp tục tăng cường sự đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội.

* Tại phường Hoài Nhơn, hơn 40 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn đã tham dự gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: ĐVCC

Hiện toàn phường có 145 doanh nghiệp và 707 hộ kinh doanh đang hoạt động. Trong 9 tháng, địa phương đã hỗ trợ thành lập mới 29 doanh nghiệp, đạt 72,5% kế hoạch năm; thu hút thêm 4 dự án đầu tư.

Công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, với tỷ lệ giải ngân đạt 72,61% kế hoạch năm. Những kết quả này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của phường. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều kiến nghị liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo phường khẳng định tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Dịp này, UBND phường Hoài Nhơn khen thưởng 9 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2026.

Các đại biểu ủng hộ kinh phí cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: ĐVCC

Cũng tại buổi gặp mặt, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn phát động hưởng ứng 300 ngày hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn phường, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo và các trường hợp còn khó khăn về nhà ở.

Ngày sau lễ phát động, các đại biểu, doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ 220 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở.

* Tại xã biên giới Ia Púch, từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã đã kêu gọi được 6 nhà đầu tư lớn đề xuất 13 dự án, với tổng vốn dự kiến hơn 13.000 tỷ đồng trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ và năng lượng.

Đến nay, đã có 2 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; 1 dự án được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Huy Toàn

Hiện 5 doanh nghiệp lớn đang hoạt động trong lĩnh vực trồng cao su, cây ăn quả và chăn nuôi tập trung trên địa bàn, tạo việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động.

Trong 9 tháng qua, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng từ thuế và các nguồn thu khác; đồng thời, huy động hơn 308 triệu đồng hỗ trợ an sinh xã hội, xây dựng nhà ở, đường điện chiếu sáng và các công trình phục vụ cộng đồng.

Tại buổi gặp mặt, UBND xã ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Địa phương cũng đề nghị các doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động tại chỗ, nhất là người dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách đối với người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

UBND xã Ia Púch khen thưởng các hộ kinh doanh tiêu biểu. Ảnh: Huy Toàn

Dịp này, UBND xã Ia Púch khen thưởng các doanh nghiệp, tập thể, hộ kinh doanh có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.