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Phú Túc gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiêu biểu

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Chiều 9-10, UBND xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư và hộ kinh doanh tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). 

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

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Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Chi

Trong 9 tháng năm 2026, Phú Túc có 9 doanh nghiệp, 168 hộ kinh doanh và 1 hợp tác xã thành lập mới. Đến nay, toàn xã có 103 doanh nghiệp, chi nhánh và hợp tác xã đang hoạt động cùng với hơn 900 hộ kinh doanh.

Trong 9 tháng qua, khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã đóng góp hơn 13,7 tỷ đồng vào ngân sách địa phương. Trong đó, doanh nghiệp nộp 6,71 tỷ đồng, hợp tác xã 1,05 tỷ đồng và hộ kinh doanh hơn 5,94 tỷ đồng.

Khu vực này còn tạo việc làm ổn định cho trên 400 lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa phương.

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Đại diện lãnh đạo xã Phú Túc tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp tiêu biểu có những đóng góp tích cực đối với địa phương. Ảnh: Văn Chi

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo xã Phú Túc ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư và hộ kinh doanh; đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục đổi mới, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đại diện Hội Doanh nghiệp và hộ kinh doanh cũng chia sẻ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đề xuất giải pháp khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn.

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