MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai gặp mặt doanh nhân là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

(GLO)- Chiều 8-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt doanh nhân là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các doanh nghiệp có nhiều hoạt động phối hợp trong công tác Mặt trận nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phi Long

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã trao đổi về vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận với cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi lời chúc mừng đến các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong không khí cởi mở, các doanh nhân, doanh nghiệp chia sẻ những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời trao đổi nhiều nội dung liên quan đến môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp và sự phối hợp với chính quyền, Mặt trận trong quá trình hoạt động.

Các kiến nghị tập trung vào việc đẩy nhanh thủ tục đầu tư, hỗ trợ triển khai dự án, tạo điều kiện tiếp cận các chính sách ưu đãi, nguồn vốn; tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng và đồng hành, hỗ trợ những nhà đầu tư có năng lực triển khai dự án hiệu quả.

Các doanh nghiệp cũng mong muốn tiếp tục phối hợp với Mặt trận và chính quyền địa phương trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội; qua đó phát huy tốt hơn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Phi Long

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, doanh nhân, doanh nghiệp không chỉ là lực lượng quan trọng tạo ra của cải, việc làm và nguồn thu cho ngân sách, mà còn có vai trò tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội.

Khẳng định Mặt trận là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương mong muốn thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục lắng nghe, tập hợp tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường phối hợp, đồng hành, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp với người lao động và nhân dân.

Qua đó, góp phần xây dựng các chương trình phối hợp thiết thực, phát huy tốt hơn nguồn lực của doanh nghiệp cho phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong thời gian qua.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần cùng địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao thư chúc mừng 14 doanh nhân là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các doanh nghiệp có nhiều hoạt động phối hợp, đóng góp tích cực cho công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phi Long

Những kết quả đạt được của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai trân trọng những đóng góp đó, đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, năng động, đồng hành cùng địa phương trong chặng đường phát triển mới.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao thư chúc mừng 14 doanh nhân là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các doanh nghiệp có nhiều hoạt động phối hợp, đóng góp tích cực cho công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh thời gian qua.