Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà cho người dân khu tái định cư Núi Cấm

(GLO)- Chiều 29-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến thăm và tặng quà cho người dân khu tái định cư Núi Cấm (thôn Thắng Hùng, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai).

Cùng đi có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi 1 hộ gia đình chính sách đang xây dựng nhà ở tại khu tái định cư Núi Cấm. Ảnh: Nguyễn Hân

Theo báo cáo của UBND xã Cát Tiến, Dự án tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng thiên tai sạt lở tại Núi Cấm (thôn Chánh Thắng, xã Cát Tiến) giai đoạn 1 có diện tích 3,2 ha, tổng kinh phí đầu tư 32 tỷ đồng; đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ tháng 6-2025.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm khu tái định cư Núi Cấm. Ảnh Nguyễn Hân

Đến nay, UBND xã đã làm thủ tục giao 12.600 m² đất tái định cư cho 64 hộ dân. Trong đó, 19 hộ đã hoàn thành xây dựng và dọn về nơi ở mới; 39 hộ còn lại đang khẩn trương hoàn thiện nhà ở, dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho các hộ gia đình chính sách ở khu tái định cư Núi Cấm. Ảnh: Nguyễn Hân

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách đã và đang xây dựng nhà tại khu tái định cư, gồm các hộ: Mai Thị Huệ, Nguyễn Ngọc Tú, Đỗ Thị Thoa, Đinh Thị Liền; đồng thời, trao quà cho 19 hộ dân đã hoàn thành nhà ở tại đây.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà cho người dân ở khu tái định cư. Ảnh: Nguyễn Hân

Trực tiếp kiểm tra chất lượng thi công các công trình nhà ở và ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm của người dân, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành nhiều nguồn lực hỗ trợ, chăm lo cho nhân dân với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Người dân đang xây dựng nhà ở tại khu tái định cư. Ảnh: Nguyễn Hân

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mong muốn thời gian tới, các hộ dân tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, sớm ổn định cuộc sống, tập trung lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, giúp người dân an cư lạc nghiệp lâu dài trên vùng đất mới.