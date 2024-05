Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm việc với huyện Kông Chro

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến điểm cầu UBND tỉnh với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Kông Chro đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh-quốc phòng trên địa bàn huyện 5 tháng đầu năm. Nhìn chung, từ đầu năm đến nay, các ngành, các cấp, UBND 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế năm 2023 và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy năm 2024, Nghị quyết HĐND huyện khóa VII... đạt được nhiều kết quả.

Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2023-2024 đạt 6.226,4/5.830 ha cây trồng các loại, tăng 312,7 ha so với cùng kỳ, vượt 6,8% kế hoạch (KH). Công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm triển khai thực hiện; Huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 458,7 tỷ đồng, đạt 41,84% KH, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện có 4 doanh nghiệp thành lập, đạt 33,33% KH với tổng vốn đăng ký là 25 tỷ đồng, nâng số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn huyện là 118 doanh nghiệp, chi nhánh, với tổng vốn đăng ký hơn 1.422,6 tỷ đồng và 669 lao động. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn-xã hội được đảm bảo.

Đồng thời, lãnh đạo UBND huyện đã nêu ra 12 đề xuất, kiến nghị đối với UBND tỉnh và các sở, ngành về quan tâm đầu tư hỗ trợ, ưu tiên nguồn lực để huyện Kông Chro tiếp tục phát triển trong những năm tới như: quan tâm giúp đỡ huyện kêu gọi đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm Tiểu thủ công nghiệp huyện Kông Chro. Bố trí kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030, trong đó có đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ như: Cầu Yang Trung, đường từ trung tâm thị trấn Kông Chro đi xã Đăk Pling (trong đó có cầu Đăk Pơ Kơ), đường từ trung tâm thị trấn Kông Chro đi xã Yang Nam, cầu từ xã An Trung đi xã Kông Yang. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với trường hợp mất Giấy chứng quyền sử dụng đất nhưng tra cứu không có số seri Giấy chứng nhận quyền sử dụng dụng đất trên địa bàn huyện.

Theo đó, lãnh đạo các sở, ngành đã giải đáp trước đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Kông Chro theo từng lĩnh vực.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu các sở, ngành cần trả lời bằng văn bản trước các kiến nghị của UBND huyện Kông Chro. Đồng thời, quan tâm giải quyết dứt điểm những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực trước ngày 30-7. Riêng đối với huyện Kông Chro tiếp tục đôn đốc các ngành, các cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả nhất.