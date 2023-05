Những người hồi sinh “vùng đất chết” - Kỳ 3: Phên giậu Tổ quốc không rào mà vững

Ngay từ khi mới được thành lập, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã xác định vừa làm nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, xây dựng địa bàn chiến lược Tây Nguyên và đây là nhiệm vụ quan trọng của người lính làm kinh tế để xây dựng nền quốc phòng và ngược lại, xây dựng QP-AN vững mạnh sẽ bảo đảm hỗ trợ cho kinh tế phát triển.

Bởi vậy, trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Binh đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập theo các phương án sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ A2, phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị và cơ sở sản xuất; tổ chức ký kết và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với các lực lượng vũ trang khác tại địa phương; bố trí chốt tự vệ ở các vị trí trọng yếu và thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, bảo vệ địa bàn, tài sản đơn vị, công trình ở khu vực biên giới, bảo vệ mốc giới quốc gia. Chú trọng bố trí các đơn vị trực thuộc tại các địa bàn trọng yếu, các đội sản xuất được bố trí ở sát khu vực biên giới, xen kẽ với các thôn, làng làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong khu vực phòng thủ.

Đại tá Khuất Bá Cao- Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 chia sẻ: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn thực hiện tốt mô hình sản xuất tập trung, phát triển sản xuất xây dựng kinh tế, qua đó, thu hút người dân đến địa bàn biên giới, xây dựng và ổn định các cụm dân cư. Hàng trăm cán bộ, công nhân viên, người lao động của Binh đoàn đã tham gia cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể ở địa phương; tạo mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ trong quản lý người lao động, đồng thời cũng là công dân của địa phương; góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh. Đặc biệt là ở những vùng sâu, biên giới, thưa dân, vùng DTTS; từng bước góp phần phát triển thành các trung tâm kinh tế-văn hóa-xã hội, làm nền tảng tạo lập thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, hằng năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận, trọng tâm là tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, quyên góp, ủng hộ nhân dân trong các đợt mưa lũ, tham gia cứu đói cho nhân dân trên địa bàn giai đoạn giáp hạt; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục, tham gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đồng thời quan tâm, tạo điều kiện phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, phối hợp với già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, từng bước bỏ dần các hủ tục, thói quen lạc hậu, cầm tay chỉ việc; nâng cao năng suất lao động, thu nhập, đời sống cho các dân tộc trên địa bàn.

Chỉ tính riêng trong năm 2022, Binh đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, tết cho các đối tượng chính sách với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ cùng ăn tết với các làng đồng bào DTTS kết nghĩa và cặp hộ gắn kết trong dịp tết cổ truyền dân tộc; tổ chức các điểm gói bánh chưng, hỗ trợ gạo, thịt, hơn 22.000 phần quà cho các gia đình người DTTS tại 271 thôn, làng với số tiền gần 50 tỷ đồng, đảm bảo 100% người dân trên địa bàn các đơn vị Binh đoàn đứng chân đều có tết, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ngoài ra, Binh đoàn còn đầu tư xây dựng các công trình điện, đường, trường trạm, xây mới và sửa chữa 23 căn nhà với tổng kinh phí hơn 32,73 tỷ đồng; hỗ trợ các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia các hoạt động, ủng hộ các quỹ từ thiện với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Thực hiện dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, từ năm 2021 đến nay, Binh đoàn đã nhận nuôi 25 em học sinh, hỗ trợ 120 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 758 triệu đồng; tổ chức khám, chữa bệnh, thu dung điều trị, cấp thuốc cho 97.530 lượt người lao động tại các đơn vị và người dân trên địa bàn, tiêm chủng mở rộng cho 1.400 người. Các đơn vị của Binh đoàn tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục mầm non, chăm sóc, nuôi dạy gần 6.000 cháu, trong đó có trên 2.500 con em đồng bào DTTS, hỗ trợ bảo đảm ăn uống hợp vệ sinh, giúp các cháu không bị suy sinh dưỡng; các trường tiểu học tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng cao.

Song song với việc củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chãi, Binh đoàn 15 còn tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Ngoài việc tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế-xã hội, QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhiều cán bộ của các đơn vị Binh đoàn vừa là đội trưởng sản xuất, vừa là trưởng thôn; nhiều cán bộ được cơ cấu vào bộ máy tổ chức chính quyền cấp xã và huyện, giúp địa phương làm tốt công tác phát triển Đảng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn biên giới và thực hiện tốt công tác đối ngoại với các địa phương các nước bạn phía đối diện.

Những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp chung của toàn Đảng, của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nền quốc phòng-an ninh vững chắc ở địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Những đóng góp đó đã củng cố niềm tin, tạo cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, Quân đội, tạo thành sức mạnh to lớn của nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân - phên giậu Tổ quốc không rào mà vững.