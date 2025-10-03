Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Mỹ lạc quan về tiến trình đàm phán thương mại với Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
P.V (Tổng hợp)

(GLO)- Ngày 2-10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bày tỏ kỳ vọng về một bước “đột phá khá lớn” trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Phát biểu trên được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh CNBC, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định sẽ gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc “trong vòng 4 tuần tới” nhân Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc từ ngày 31-10 đến 1-11.

my-trung.jpg
Quốc kỳ Trung Quốc (trái) và quốc kỳ Mỹ (phải) tại một hội nghị. Ảnh tư liệu: REUTES/TTXVN

Bộ trưởng Bessent lưu ý điều quan trọng nhất là hai nhà lãnh đạo có thể trực tiếp trao đổi sẽ giúp định hình khuôn khổ thương mại trong thời gian tới. Ông cũng bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại song song với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Ông cho rằng vòng đàm phán thứ năm giữa hai nước “sẽ cho thấy một bước đột phá khá lớn”.

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng một chủ đề lớn trong các cuộc thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ là vấn đề đậu tương. Trung Quốc được cho là đã ngừng mua đậu tương của Mỹ trong vài tháng qua, chuyển sang các nhà sản xuất ở Brazil và một số quốc gia khác.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Có thể bạn quan tâm

Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga

Tin thế giới sáng 2-10: Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga

Thế giới

(GLO)- Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga, Nga phản ứng gay gắt về việc EU sử dụng tài sản bị đóng băng, Israel ra tối hậu thư với người dân Gaza City, Động đất Philippines: 69 người thiệt mạng... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 2-10-2025. 

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ: Chính phủ liên bang cận kề đóng cửa khi hai đảng không tìm được thỏa hiệp

Thế giới

(GLO)- Các thượng nghị sĩ Mỹ tối 30-9 (giờ địa phương, tức sáng 1-10 theo giờ Việt Nam) đã bác bỏ 2 kế hoạch do 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ đưa ra nhằm giữ cho các cơ quan chính phủ tiếp tục hoạt động, trước khi nguồn tài trợ hết hạn vào nửa đêm cùng ngày theo giờ địa phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch 21 điểm về hòa bình tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Tin thế giới sáng 1-10: Tổng thống Trump ra hạn chót cho Hamas

Thế giới

(GLO)- Philippines: Động đất 6,9 độ Richter, ít nhất 5 người thiệt mạng; Bắt nghi phạm trong vụ phá hoại đường ống Nord Stream; FPV cảm tử Ukraine phá hủy 2 tổ hợp pháo tự hành của Nga; Tổng thống Trump ra hạn chót cho Hamas ... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 1-10-2025.

Nga bất ngờ phát động chiến dịch tấn công lớn tại Dnipropetrovsk. Ảnh: TST

Nga mở chiến dịch lớn, Ukraine hoảng loạn rút lui, NATO choáng váng trước “cuộc chiến UAV”

Thế giới

(GLO)- Cuối tháng 9-2025, chiến sự Ukraine bất ngờ leo thang khi Nga tung lực lượng dự bị mở chiến dịch quy mô lớn ở Dnipropetrovsk và Donetsk, tạo ra tình thế hỗn loạn tại các phòng tuyến của Kiev. Trong khi đó, NATO choáng váng trước “cuộc chiến UAV” giá rẻ lấn át sức mạnh truyền thống.

Biểu tượng của YouTube. Ảnh: AFP/TTXVN

YouTube chi 22 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan tài khoản của Tổng thống Donald Trump

Thế giới

(GLO)- Theo tài liệu tòa án công bố ngày 29-9, công ty công nghệ YouTube đã chấp thuận trả 22 triệu USD để giải quyết vụ kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng sau khi nền tảng này đình chỉ tài khoản của ông liên quan đến vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội ngày 6-1-2021.

Tin thế giới sáng 30-9: Ukraine phóng tên lửa Neptune, nhà máy quốc phòng lớn của Nga bốc cháy

Tin thế giới sáng 30-9: Ukraine phóng tên lửa Neptune, nhà máy quốc phòng lớn của Nga bốc cháy

Thế giới

(GLO)- Ukraine tấn công nhà máy quốc phòng lớn của Nga; Trump nhận được đồng thuận của Netanyahu về đề xuất hòa bình ở Gaza, nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ; Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 100% với phim sản xuất ở nước ngoài; Anh trừng phạt Iran... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 30-9.

null