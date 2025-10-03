Mỹ lạc quan về tiến trình đàm phán thương mại với Trung Quốc

(GLO)- Ngày 2-10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bày tỏ kỳ vọng về một bước “đột phá khá lớn” trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Phát biểu trên được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh CNBC, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định sẽ gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc “trong vòng 4 tuần tới” nhân Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc từ ngày 31-10 đến 1-11.

Quốc kỳ Trung Quốc (trái) và quốc kỳ Mỹ (phải) tại một hội nghị. Ảnh tư liệu: REUTES/TTXVN

Bộ trưởng Bessent lưu ý điều quan trọng nhất là hai nhà lãnh đạo có thể trực tiếp trao đổi sẽ giúp định hình khuôn khổ thương mại trong thời gian tới. Ông cũng bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại song song với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Ông cho rằng vòng đàm phán thứ năm giữa hai nước “sẽ cho thấy một bước đột phá khá lớn”.

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng một chủ đề lớn trong các cuộc thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ là vấn đề đậu tương. Trung Quốc được cho là đã ngừng mua đậu tương của Mỹ trong vài tháng qua, chuyển sang các nhà sản xuất ở Brazil và một số quốc gia khác.