Muốn giảm cân, cần ăn loại đậu nào?

Các bằng chứng nghiên cứu cho thấy ăn đậu giúp no lâu, nhờ đó giảm tiêu thụ thực phẩm, giảm lượng calo nạp vào và thúc đẩy giảm cân rất tốt. Không chỉ hỗ trợ giảm cân, đậu còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác, theo theo tạp chí Eating Well (Mỹ).

Những loại đậu giúp giảm cân hiệu quả gồm:

Đậu đen

Đậu đen rất phù hợp cho hầu hết chế độ ăn giảm cân nhờ hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ trong đậu đen giúp duy trì cảm giác no lâu và giảm cơn thèm ăn.

Ngoài ra, đậu đen cũng rất giàu protein, giúp duy trì và phát triển khối lượng cơ nạc. Điều này rất quan trọng với việc giảm cân vì cơ bắp đốt cháy nhiều calo hơn mỡ.

Đậu gà

Đậu gà không chỉ giàu chất xơ, protein thực vật mà còn chứa ít calo. Nhờ đó, đây trở thành lựa chọn rất tốt cho những người muốn giảm cân.

Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy đậu gà thực sự có thể giúp giảm cân hiệu quả. Thậm chí, tác dụng giảm cân còn rõ rệt hơn nếu người ăn kết hợp tập luyện thể thao thường xuyên.

Đậu thận

Đậu thận còn có tên gọi khác là đậu tây. Sở dĩ loại đậu màu đỏ này có tên gọi như vậy là vì hình dạng bên ngoài trông khá giống như một quả thận.

Ngoài protein và chất xơ, đậu thận còn có vitamin C, B6, chất sắt và nhiều khoáng chất khác. Nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Nutrition and Metabolism cho thấy áp dụng chế độ ăn kiêng với đậu thận sẽ giúp giảm cân.

Đậu xanh

Trong danh sách các loại đậu có tác dụng hỗ trợ giảm cân thì không thể thiếu đậu xanh. Đây là loại đậu quen thuộc và yêu thích của nhiều người.

Đậu xanh giàu protein, chất xơ, vitamin C, vitamin K, folate, kali và nhiều dưỡng chất có lợi khác. Có nhiều cách để chế biến đậu xanh, từ hấp, luộc, xào hay nấu chè đều được. Tuy nhiên, những ai muốn ăn đậu xanh để hỗ trợ giảm cân thì cần tránh để đường.

Nếu đưa đậu vào chế độ ăn hằng ngày thì ngoài giảm cân, người ăn còn có được nhiều lợi ích sức khoẻ khác. Chẳng hạn, lượng chất xơ dồi dào trong đậu xanh sẽ giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, ngăn ngừa táo bón.

Nhờ có chỉ số đường huyết thấp, đậu xanh góp phần giúp kiểm soát đường huyết và là món phù hợp với người tiểu đường. Những người ăn chay hoàn toàn có thể dùng đậu để thay thế nguồn protein từ thịt, theo Eating Well.