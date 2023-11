Muốn đốt mỡ nhanh, nên ăn loại trái cây nào?

Để giảm mỡ thừa hiệu quả và bền vững, mọi người cần kết hợp cả chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thể thao thường xuyên cùng một số yếu tố khác như ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Một số loại trái cây chứa các dưỡng chất được khoa học chứng minh là có thể thúc đẩy quá trình giúp đốt mỡ trong cơ thể, nhờ đó tăng cường hiệu quả giảm cân và giảm mỡ. Các loại thực vật đó gồm:

Quả mọng

Các loại quả mọng không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn rất giàu chất chống ô xy hóa. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy những loại quả mọng như việt quất, dâu tây và quả mâm xôi có tác dụng ổn định đường huyết, giúp no lâu, chống lại căng thẳng ô xy hóa và tăng cường khả năng đốt mỡ thừa trong cơ thể.

Trái bơ

Bơ là loại trái cây rất giàu chất xơ và chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, nhờ đó giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn, ăn ít thực phẩm hơn và thúc đẩy quá trình đốt calo của cơ thể. Một nghiên cứu công bố trên Nutrients cho thấy trong chế độ ăn không kiểm soát, những người ăn bơ sẽ ít tăng cân hơn những người không ăn loại trái cây này.

Một nghiên cứu khác trên chuyên san Diabetes Care cũng cho thấy chất béo không bão hòa đơn trong bơ còn có tác dụng ngăn mỡ thừa tích tụ trong cơ thể.

Bưởi

Bưởi mọng nước, có vị chua ngọt nên trở thành món ăn yêu thích của nhiều người. Loại trái cây này cũng có tác dụng kích thích đốt mỡ thừa nên rất phù hợp để đưa vào chế độ ăn hằng ngày.

Nghiên cứu trên chuyên san Metabolism cho thấy những người thường xuyên ăn bưởi mỗi ngày liên tục trong 6 tuần đã giảm được vài phân chu vi vòng bụng. Lợi ích này là do hợp chất chất phytochemical trong bưởi, có tác dụng giảm nguy cơ tăng cân và điều chỉnh quá trình trao đổi chất.

Mận

Trái mận mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là chất chống ô xy hóa anthocyanin. Chất này tạo ra màu đỏ đậm đặc trưng của mận, có tác dụng chống lại bệnh thoái hóa thần kinh, tim mạch và giảm khả năng tích tụ mỡ thừa của cơ thể, theo Eat This, Not That!.