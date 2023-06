Lợi ích sức khỏe khi uống nước chanh

Tin liên quan Chuyên gia: Đây là 2 loại thịt tốt nhất để bạn giảm mức cholesterol

Thành phần dinh dưỡng trong nước chanh có thể khác nhau, phụ thuộc vào giống chanh, kích cỡ và mức độ chín. Một trái chanh trung bình nặng khoảng 65 gram, bao gồm cả vỏ, chứa khoảng 57,8 gram nước, 18,8 kilocalo, 1 gram đạm, 1 gram chất béo, 6,06 gram carbohydrat và 1,82 gram chất xơ, theo chuyên trang Verywell Health.

Chanh cũng là loại quả giàu vitamin C. Trung bình, một quả chanh chứa 34 miligam vitamin C, giúp cơ thể duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh, loại bỏ gốc tự do (các chất gây hại có thể thúc đẩy bệnh ung thư), hỗ trợ quá trình sinh collagen và hấp thụ sắt từ thực phẩm. Uống một ly nước chanh gần như cung cấp đủ lượng vitamin C mà chúng ta cần mỗi ngày.

Một số nghiên cứu cho thấy uống nước chanh có thể giúp ngăn ngừa một số loại sỏi thận. Thêm chanh vào nước cũng giúp chúng ta uống được nhiều nước hơn. Uống đủ nước và đi tiểu tiện thường xuyên cũng là cách phòng ngừa và điều trị sỏi thận hiệu quả.

Dù chanh gần như an toàn với tất cả mọi người. Tuy nhiên, bệnh nhân suy tim, mắc bệnh thận, bị trào ngược dạ dày thực quản (GERD) hoặc các tình trạng sức khỏe đặc biệt khác nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống nước chanh thường xuyên.

Cuối cùng, để đảm bảo toàn vẹn lợi ích sức khỏe của nước chanh, hãy chắc rằng bạn không thêm quá nhiều đường hoặc chất làm ngọt khác, bởi chúng thường chứa nhiều calo và ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của nước chanh.