Lãi suất tiết kiệm ngày 27-10: Big4 giảm tại quầy, VPBank hạ lãi suất online

(GLO)- Ngày 27-10, làn sóng giảm lãi suất huy động tiếp tục lan rộng sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). VPBank vừa giảm lãi suất tiền gửi trực tuyến ở nhiều kỳ hạn, trong khi nhóm ngân hàng thương mại nhà nước đã điều chỉnh lãi suất tại quầy.

Ngày 26-10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục giảm 0,4 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi trực tuyến đối với các kỳ hạn từ 6-13 tháng, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng.

Sau điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng còn 6,6%/năm; kỳ hạn 12-13 tháng còn 6,7%/năm. Các kỳ hạn khác được giữ nguyên, trong đó lãi suất tiền gửi 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm, kỳ hạn 15-18 tháng là 7,4%/năm, kỳ hạn 24 tháng ở mức 7,1%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 6%/năm.

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động tại quầy. Ảnh minh họa: Internet

Với khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, VPBank áp dụng lãi suất 7%/năm cho các kỳ hạn 6-11 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng. Mức lãi suất cao nhất trong biểu được công bố là 7,4%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 15-18 tháng.

Trước đó, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động, gồm LPBank, VietBank, BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, HDBank, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank, ABBank, MBV, PVcomBank, SHB, MB, SeABank và Techcombank.

Ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đã giảm lãi suất huy động tại quầy, trong khi lãi suất trực tuyến vẫn được giữ ở mức 6,6%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và 6,8%/năm đối với kỳ hạn từ 12 tháng.

Theo biểu lãi suất được VietNamNet tổng hợp ngày 26-10, mức lãi suất trực tuyến kỳ hạn 12 tháng tại một số ngân hàng khác có sự chênh lệch đáng kể. Bac A Bank niêm yết 6,6%/năm; LPBank 6,7%/năm; MB 5,85%/năm; OCB 6,5%/năm; Sacombank 7%/năm và VCBNeo 7%/năm.

Ngày 21-10, NHNN ban hành Công văn số 9736/NHNN-CSTT, yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay trên toàn hệ thống, ở tất cả các kênh bán hàng.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026 phải giảm tối thiểu 0,5%/năm so với mức của chính ngân hàng trong kỳ báo cáo từ ngày 11 đến 20-10. NHNN sẽ theo dõi số liệu báo cáo; trường hợp không thực hiện chỉ đạo, ngân hàng có thể bị xem xét giảm hoặc giao thấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Về lãi suất cho vay, các ngân hàng cũng triển khai những chương trình ưu đãi cho khách hàng sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. LPBank công bố giảm 1,6-2%/năm lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới phục vụ sản xuất, kinh doanh ngắn hạn; VietinBank và Agribank triển khai các chương trình giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm.

Diễn biến giảm lãi suất đang diễn ra ở cả hoạt động huy động vốn và cho vay, song mức điều chỉnh cụ thể phụ thuộc từng ngân hàng, kỳ hạn và điều kiện áp dụng. Người gửi tiền cần so sánh lãi suất thực tế giữa các sản phẩm, trong khi khách hàng vay vốn nên kiểm tra kỹ thời gian ưu đãi và mức lãi suất sau ưu đãi.