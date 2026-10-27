Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Lãi suất tiết kiệm ngày 27-10: Big4 giảm tại quầy, VPBank hạ lãi suất online

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Chinhphu.vn, Vietnamnet)

(GLO)- Ngày 27-10, làn sóng giảm lãi suất huy động tiếp tục lan rộng sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). VPBank vừa giảm lãi suất tiền gửi trực tuyến ở nhiều kỳ hạn, trong khi nhóm ngân hàng thương mại nhà nước đã điều chỉnh lãi suất tại quầy.

Ngày 26-10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục giảm 0,4 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi trực tuyến đối với các kỳ hạn từ 6-13 tháng, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng.

Sau điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng còn 6,6%/năm; kỳ hạn 12-13 tháng còn 6,7%/năm. Các kỳ hạn khác được giữ nguyên, trong đó lãi suất tiền gửi 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm, kỳ hạn 15-18 tháng là 7,4%/năm, kỳ hạn 24 tháng ở mức 7,1%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 6%/năm.

lai-suat-tiet-kiem.png
Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động tại quầy. Ảnh minh họa: Internet

Với khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, VPBank áp dụng lãi suất 7%/năm cho các kỳ hạn 6-11 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng. Mức lãi suất cao nhất trong biểu được công bố là 7,4%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 15-18 tháng.

Trước đó, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động, gồm LPBank, VietBank, BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, HDBank, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank, ABBank, MBV, PVcomBank, SHB, MB, SeABank và Techcombank.

Ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đã giảm lãi suất huy động tại quầy, trong khi lãi suất trực tuyến vẫn được giữ ở mức 6,6%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và 6,8%/năm đối với kỳ hạn từ 12 tháng.

Theo biểu lãi suất được VietNamNet tổng hợp ngày 26-10, mức lãi suất trực tuyến kỳ hạn 12 tháng tại một số ngân hàng khác có sự chênh lệch đáng kể. Bac A Bank niêm yết 6,6%/năm; LPBank 6,7%/năm; MB 5,85%/năm; OCB 6,5%/năm; Sacombank 7%/năm và VCBNeo 7%/năm.

Ngày 21-10, NHNN ban hành Công văn số 9736/NHNN-CSTT, yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay trên toàn hệ thống, ở tất cả các kênh bán hàng.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026 phải giảm tối thiểu 0,5%/năm so với mức của chính ngân hàng trong kỳ báo cáo từ ngày 11 đến 20-10. NHNN sẽ theo dõi số liệu báo cáo; trường hợp không thực hiện chỉ đạo, ngân hàng có thể bị xem xét giảm hoặc giao thấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Về lãi suất cho vay, các ngân hàng cũng triển khai những chương trình ưu đãi cho khách hàng sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. LPBank công bố giảm 1,6-2%/năm lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới phục vụ sản xuất, kinh doanh ngắn hạn; VietinBank và Agribank triển khai các chương trình giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm.

Diễn biến giảm lãi suất đang diễn ra ở cả hoạt động huy động vốn và cho vay, song mức điều chỉnh cụ thể phụ thuộc từng ngân hàng, kỳ hạn và điều kiện áp dụng. Người gửi tiền cần so sánh lãi suất thực tế giữa các sản phẩm, trong khi khách hàng vay vốn nên kiểm tra kỹ thời gian ưu đãi và mức lãi suất sau ưu đãi.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn hơn 124 tỷ đồng

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn với tổng vốn đầu tư hơn 124 tỷ đồng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 18-10, tại xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát tổ chức khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ ven sông Kôn. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng.

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Chính phủ đề xuất cho hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập hoặc theo tỷ lệ nhân với doanh thu tính thuế. Chính sách hướng đến đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

Thời sự

(GLO)- Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA) tại Hà Nội. Sự kiện kỳ vọng mở rộng cơ hội xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Với tổng dư nợ gần 18.250 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm, tín dụng chính sách tại Gia Lai tiếp tục tạo nguồn lực hỗ trợ người nghèo, tạo việc làm và phát triển sản xuất. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2026, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng vốn.

null