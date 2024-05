Krông Pa: Khai giảng lớp trung cấp công nghệ thông tin cho người DTTS

Trong thời gian 2 năm, các học viên sẽ học tập trung từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần. Chương trình giảng dạy được đảm bảo số tiết, modul, học viên sẽ học 30% lý thuyết và 70% thực hành. Toàn bộ học viên được miễn, giảm học phí và hưởng trợ cấp xã hội theo quy định.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; kết nối, điều khiển được máy tính và các thiết bị ngoại vi, mạng máy tính. Trang bị kỹ năng phân tích, tổ chức và thực hiện đúng quy trình vệ sinh các trang thiết bị cũng như kỹ năng sử dụng thiết bị an toàn, đảm bảo an toàn trong lao động nghề nghiệp; lắp ráp, kết nối, sử dụng được hệ thống máy tính và các thiết bị ngoại vi, thiết bị an ninh; hỗ trợ, tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho khách hàng, hình thành sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng...

Theo Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pa Hoàng Sơn Tùng, lớp học sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng cho các học viên người DTTS về chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế số ở địa phương.