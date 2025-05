Không để việc sáp nhập tỉnh ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Quế, Dương Mah Tiệp chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Việt Hưng cho biết: Tình hình kinh tế-xã hội trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm tiếp tục có chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 74.952 tỷ đồng, tăng 9,4%; thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 30-4 ước tính 2.521 tỷ đồng, đạt 40,3% so với dự toán Trung ương giao, tăng 9%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 đạt trên 5.600 tỷ đồng, tính chung 4 tháng đầu năm ước đạt trên 21.818 tỷ đồng, tăng 11,51%; kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt 85 triệu USD, lũy kế trong 4 tháng ước đạt 685,7 triệu USD, tăng 55,8%.

Trong tháng 4, có 100 doanh nghiệp thành lập mới, lũy kế 4 tháng có 360 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,9%; số vốn đăng ký là 3.694 tỷ đồng, tăng 4,9%. Hiện nay, toàn tỉnh có 10.744 doanh nghiệp với số vốn 159.937 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Việt Hưng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: M.T

Về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tính đến ngày 27-4, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 6.461 căn nhà (xây dựng 5.264 nhà, sửa chữa 1.197 nhà), đạt 79,23% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế, khoa học-công nghệ tiếp tục có bước phát triển; công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội cộng đồng được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Tài chính, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: kim ngạch nhập khẩu giảm; chậm đề xuất điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2025; 5 dự án điện gió và Khu Công nghiệp Nam Pleiku vẫn chậm trong tháo gỡ vướng mắc để đi vào vận hành; công tác đấu giá quyền sử dụng đất gặp khó khăn, nhất là thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh. Một bộ phận cán bộ, công chức, người lao động có dao động tâm lý trước thông tin sáp nhập tỉnh, xã và bỏ cấp huyện, từ đó ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện công việc chung.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp, phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiến độ phối hợp đề xuất Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku; đường hành lang kinh tế phía Đông; thông tin về các chế độ chính sách tinh giản biên chế sau sáp nhập các cơ quan, đơn vị; tiến độ xây dựng đề án sắp xếp cấp xã và sáp nhập tỉnh; tình hình triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT; giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Ông Nguyễn Bá Thạch-Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo-thông tin: Tỷ lệ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt rất thấp. Tổng dự toán vốn sử dụng năm 2025 là hơn 966 tỷ đồng nhưng đến ngày 30-4 chỉ mới giải ngân hơn 145,5 tỷ đồng, đạt 15,4%.

Trong đó, đối với nguồn vốn đầu tư phát triển được giao là 658,8 tỷ đồng, đã giải ngân 142 tỷ đồng, đạt 24,56%; vốn sự nghiệp được giao là 308 tỷ đồng, giải ngân hơn 3,4 tỷ đồng, đạt hơn 1%.

“Tỷ lệ giải ngân của tỉnh đối với nguồn vốn này hiện rất thấp, nhiều sở, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân 0%; một số địa phương có tỷ lệ giải ngân trung bình 5-10%. Trong bối cảnh sáp nhập xã và không tổ chức chính quyền cấp huyện, nhiều địa phương ngại khó nên có tư tưởng trả vốn. Sở đề xuất UBND tỉnh sớm chỉ đạo các địa phương sớm triển khai”-Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo kiến nghị.

Theo ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Sở đã tiến hành rà soát các địa phương có cao tốc đi qua như: Mang Yang, Đak Đoa, Đak Pơ, An Khê để đưa vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Đến nay, UBND tỉnh có kế hoạch phân bổ chỉ tiêu 1.800 ha đất khoáng sản san lấp cho các địa phương; đồng thời, Sở đã rà soát, khảo sát 60 mỏ đất đắp với khoảng 4 triệu m3 và 38 mỏ đá xây dựng khoảng 3 triệu m3 phục vụ cho Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku và công trình trọng điểm. Cùng với đó, Sở cũng đã làm việc với với Ban Quản lý Dự án 2, cơ bản đáp ứng nguồn vật liệu khoáng sản phục vụ cho công trình.

Ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã tiến hành rà soát các địa phương có nguồn vật liệu để đưa vào quy hoạch sử dụng phục vụ dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn-Pleiku và công trình trọng điểm. Ảnh: M.T

Chủ động chuẩn bị cho công tác sáp nhập tỉnh

Liên quan đến việc xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn cho biết: Dự kiến tới đây, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku. Khối lượng công việc liên quan đến dự án này rất lớn. Đặc biệt, Chính phủ đã có văn bản giao cho 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định tổ chức công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

“Sở đề xuất tỉnh thành lập ban giải phóng mặt bằng để có cơ quan chủ trì đứng ra triển khai công tác ngay sau khi Quốc hội thông qua, nếu không sẽ chậm so với tiến độ dự kiến khởi công trong năm 2025. Cùng với đó, Sở cũng phối hợp với Bộ Xây dựng đề xuất 7.200 tỷ đồng đưa vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đối với Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Pleiku. Hiện đang lấy ý kiến của Bộ Tài chính và trình Chính phủ trong thời gian tới”-Giám đốc Sở Xây dựng thông tin.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn đề xuất UBND tỉnh thành lập Ban Giải phóng mặt bằng để kịp triển khai kịp thời công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku nhằm đảm bảo tiến độ khởi công dự án trong năm 2025. Ảnh: M.T

Từ ngày 1-9-2025, dự kiến sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai mới. Theo tính toán, có 1.972 cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Gia Lai sẽ di chuyển công tác về trung tâm tỉnh Bình Định. Liên quan đến nội dung này, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Minh Trung cho hay: Tổng số có 1.219 cán bộ, công chức; 602 viên chức (không tính viên chức y tế, giáo dục, nông nghiệp và môi trường...) và 151 lao động tại cơ quan hành chính, sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp. Trên cơ sở đó, Sở đã phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án đề xuất chính sách hỗ trợ chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt và đề xuất chính sách chi phí hỗ trợ chỗ ở đối với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức này.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung yêu cầu không để công tác sắp xếp, sáp nhập tỉnh ảnh hưởng đến hoạt động điều hành, quản lý nhà nước; các nhiệm vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp và đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt là ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và tăng trưởng kinh tế; các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra vẫn phải triển khai bình thường.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Chính quyền phải giữ vai trò hỗ trợ, phục vụ tốt nhất để người dân, doanh nghiệp yên tâm trong bối cảnh thay đổi về tổ chức hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục bám sát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai đầy đủ các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các thủ tục đầu tư, thi công và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Đôn đốc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2025. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách, tài sản công; tập trung xây dựng đề án sáp nhập cấp xã, cấp tỉnh và xóa bỏ cấp huyện theo các tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Việc sắp xếp tổ chức không được làm gián đoạn hay chậm trễ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất thành lập một bộ phận thường trực tại Gia Lai để tiếp tục theo dõi, giải quyết công việc tại chỗ; đồng thời, giao Sở Tài chính tham mưu chính sách hỗ trợ cán bộ khi được phân công công tác về địa phương mới như Bình Định, bao gồm cả cơ chế đi lại, nơi ở, điều kiện làm việc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý việc rà soát kỹ điều kiện cơ sở vật chất tại địa điểm mới, bảo đảm đáp ứng nhu cầu làm việc và sinh hoạt cho khoảng 2.000 cán bộ dự kiến điều động. Các ngành chức năng đảm bảo hoạt động công cộng, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, vệ sinh môi trường tiếp tục vận hành thông suốt, không bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp. Tất cả sở, ngành cần khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp, tránh để xảy ra thiếu sót trong quá trình triển khai nhiệm vụ.