Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi 76-01S.

Ngày 13.1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi 76-01S. Đồng thời, tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 bị can tại trung tâm đăng kiểm này.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi nhận hối lộ, gồm: N.T.M (40 tuổi, ở P.Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi 76-01S; N.T.H (42 tuổi, ở P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi) và V.A.T (43 tuổi, ở P.Trương Quang Trọng), đều là đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi 76-01S.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi 76-01S thuộc Sở GTVT Quảng Ngãi, có địa chỉ tại xã Tịnh Phong, H.Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án nói trên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam lãnh đạo 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Ngãi để điều tra hành vi giả mạo trong công tác.