Khởi tố nhân viên thử việc ngân hàng lừa gần 9 tỉ đồng

Chiều 5.9, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Uyên về tội " lừa đảo chiếm đoạt tài sản ". Đối tượng này mạo nhận là nhân viên chính thức của ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt gần 9 tỉ đồng của 2 người dân.

Theo đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh, Uyên được cho tại ngoại trong quá trình điều tra vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và đang mang thai, nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, Uyên là nhân viên thử việc của một ngân hàng tại H.Yên Phong (Bắc Ninh). Dù không được giao nhiệm vụ nhưng Uyên đã lấy danh nghĩa là nhân viên của ngân hàng này để vay tiền người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Số tiền vay được, Uyên nói với bị hại dùng vào việc đáo hạn và sẽ trả lãi, nhưng thực chất Uyên dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Công an tỉnh Bắc Ninh xác định Uyên đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 9 tỉ đồng của 2 bị hại tại tỉnh Bắc Ninh.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang mở rộng điều tra vụ án.