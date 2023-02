Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong vụ nhận hối lộ ở CDC Hà Giang

Đã khởi tố 248 bị can, khám xét 32 trung tâm đăng kiểm trên cả nước Trung tướng Tô Ân Xô cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tiến hành khám xét 32 trung tâm, khởi tố 248 bị can tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước.

Gia Lai: Công an tạm giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản (GLO)- Ngày 2-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Kpă Thới (SN 2001) và Siu Hoăn (SN 2004, cùng trú thôn Plei Thơ Ga A, xã Chư Don, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt kẻ chạy xe SH thực hiện 6 vụ trộm cắp trong dịp tết Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, Nguyễn Trần Minh Thiên chạy xe SH thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản, bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận bắt giữ.

Mang can xăng 5 lít đốt vợ cũ, cả hai cùng bỏng nặng (GLO)- Người đàn ông ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak mang can xăng khoảng 5 lít tìm đến vợ cũ và châm lửa đốt. Hậu quả khiến cả 2 bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.



Bắt đối tượng truy nã về hành vi chiếm đoạt tài sản (GLO)- Ngày 1-2, Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Viết Tiến (SN 1998, trú tại thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh). Tiến là đối tượng bị cơ quan chức năng truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ông Trần Phương Bình bị cáo buộc gây thiệt hại khoảng 5.500 tỷ đồng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Đắk Lắk: Điều tra vụ giáo viên lái ô tô lao vào nhà dân gây chết người Một giáo viên điều khiển xe ô tô lao vào nhà dân tông tử vong một người trong nhà. Nhà trường, nơi giáo viên này làm việc, đang chờ quyết định của cơ quan pháp luật để có hướng xử lý tiếp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông (GLO)- Chiều 1-2, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long-Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì hội nghị.

Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng trộm cắp tài sản (GLO)- Ngày 1-2, Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Nay Tlôh (SN 1991, trú tại xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa); Ksor Tlanh (SN 1994), Nay Luyết (SN 1997, cùng trú tại xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa) và Lưu Thúy Hằng (SN 1979, trú tại xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Giấu két sắt trong phòng ngủ rồi báo mất trộm gần 4 tỷ đồng Bà Đ. khai nhận do đang làm chủ một dây hụi, muốn tạo lòng tin cho nhiều người nên đã dựng lên "kịch bản" bị mất trộm két sắt và trình báo Cơ quan Công an số tài sản bị mất nhiều hơn so với thực tế.

Ra thư ngỏ “xin tiền”, một trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo bị kỷ luật (GLO)- Ông Hà Tự Nhiên-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) vừa bị kỷ luật khiển trách do ra thư ngỏ xin tiền hỗ trợ cho giáo viên tham gia “Hội thao người giáo viên nhân dân”.



Phá ổ nhóm lừa đảo gần 59.300 người qua mạng viễn thông, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng Ngày 31-1, Công an TP Ninh Bình, Ninh Bình đã thông tin về việc triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại.

Đang bỏ trốn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC vẫn có đơn kháng cáo Dù đang bỏ trốn, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AIC, vẫn được luật sư "kháng cáo thay" bản án sơ thẩm 30 năm tù đã bị tuyên khi vắng mặt.

TÔI LÊN TIẾNG: Tạt xăng, châm lửa đốt người - quá kinh khủng! Tiến hành nhanh chóng các biện pháp tố tụng chừng nào thì vết thương của lòng nhân ái, của các giá trị "người với người sống để yêu nhau" không bị lan rộng chừng ấy.

Vụ đốt người do ghen tuông ở Quảng Nam: Bắt con dâu cùng mẹ chồng Ngày 30-1, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên đã có báo cáo chính thức vụ việc đánh ghen xảy ra ngày 26-1 khiến một người bỏng nặng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Truy lùng đối tượng trộm hơn 100 lượng vàng, trị giá hơn 4 tỷ đồng Ngày 30-1, Công an Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang triển khai lực lượng Cảnh sát Hình sự tập trung truy xét đối tượng trộm hơn 100 lượng vàng tại Tiệm vàng Kim Thịnh.

Xe khách chở 53 người lật trên đèo, 10 người bị thương Khoảng 13h48 ngày 29/1, tại Đèo Cón, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 10 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nhẹ. Hiện, các nạn nhân đang được cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tân Sơn.

