Khen thưởng những người cứu 6 học sinh khuyết tật bị đuối nước ở Bình Định

Ngày 7/3, ông Trần Đình Trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát cho biết theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Ủy ban Nhân dân thị trấn đã tiến hành khen thưởng 3 người cứu thành công 6 học sinh khuyết tật bị đuối nước vào cuối tháng Hai trên địa bàn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định có Công văn số 705/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các cá nhân có thành tích đột xuất cứu người bị đuối nước tại biển Trung Lương, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho Đại úy Nguyễn Thanh Tịnh, Phó trưởng Công an thị trấn Cát Tiến; ông Nguyễn Hữu Lập và ông Nguyễn Hữu Thi, cùng trú tại khu phố Trung Lương, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát.

Ba cá nhân trên đã kịp thời cứu người bị đuối nước vào ngày 25/2 tại biển Trung Lương, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 25/2, nhóm trẻ khuyết tật ngôn ngữ thuộc một trường khuyết tật ở địa phương đến bãi biển Trung Lương để chơi, tắm biển thì không may bị sóng biển cuốn ra xa.

Rất may vào thời điểm này, nhiều ngư dân đã phát hiện, hô hoán và báo cho các lực lượng biên phòng, công an đến hỗ trợ cứu vớt và đưa vào bờ an toàn cả 6 học sinh./.