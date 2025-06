Khẩn trương hoàn thiện công việc để bộ máy mới đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Những kết quả nổi bật

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, thời điểm chuẩn bị kết thúc sứ mệnh lịch sử của cấp huyện, bắt đầu hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp và việc chuyển giao quan trọng về tổ chức bộ máy. Cả hệ thống chính trị của tỉnh đang tập trung các bước chuẩn bị cuối cùng để triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vận hành đồng bộ từ ngày 1-7-2025.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Bên cạnh đó, tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện nhiều chủ trương lớn như tăng cường thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án trọng điểm nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng trong năm 2025 và tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận, đặc biệt là rà soát những nhiệm vụ cần phải làm ngay và hoàn thành trước thời điểm sáp nhập tỉnh để tỉnh Gia Lai và các xã, phường mới sau sắp xếp đi vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu đề ra.

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025 nêu rõ: Tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 6,02%; trong đó, nông-lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,9%, công nghiệp-xây dựng tăng 5,14%, dịch vụ tăng 7,4%, thuế sản phẩm đạt 3,75%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tính 33.086 tỷ đồng, đạt 49,75% nghị quyết, tăng 12,69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch xuất khẩu ước tính 783 triệu USD, đạt 92,19% nghị quyết, tăng 47,85%; kim ngạch nhập khẩu ước tính 115 triệu USD, đạt 95,88% nghị quyết, tăng 12,8%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 11.985 tỷ đồng, tăng 8,84%. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo quyết liệt; tổng kế hoạch vốn năm 2025 trên 4.599 tỷ đồng; tính đến ngày 11-6-2025 đã giải ngân đạt 27,5% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước 3.459 tỷ đồng, đạt 53,8% nghị quyết.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh về cho nghỉ hưu theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP từ ngày 1-7-2025 đối với 18 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ của các đồng chí trong suốt quá trình công tác cho sự phát triển của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị và của tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, góp ý chân thành với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mới trong thời gian đến. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ nghỉ hưu theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP. Ảnh: Bá Bính

Tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, thực hiện dự án trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đăng ký 2.062 tỷ đồng, tăng 101,36% so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn tỉnh có 570 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 50,9% kế hoạch, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả khả quan. Đến nay, toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 95 xã và 182 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 145 thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh có 454 sản phẩm OCOP.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, khoa học công nghệ tiếp tục được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng yếu thế được triển khai hiệu quả. Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Đặc biệt, các cấp ủy, đơn vị, địa phương tăng cường nắm bắt dư luận xã hội; tích cực thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo đúng quy định, định hướng của Trung ương, của tỉnh; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu, thôi việc do sắp xếp bộ máy; chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tăng cường củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đôn đốc công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Từ đầu năm 2025 đến ngày 15-6, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 755 đảng viên mới. Đến nay, toàn tỉnh có 1.540/1.577 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, đạt 97,65%. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kịp thời tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm theo quy định. Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ đúng chương trình, kế hoạch; phương thức hoạt động ngày càng đổi mới, hiệu quả, bảo đảm theo đúng quy định.

Bảo đảm không có khoảng trống trong lãnh đạo, quản lý

Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Việt Hưng nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới và các nội dung về: Dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (mới) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến kết thúc hoạt động Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh; quyết định công khai số liệu tài chính, tài sản năm 2024 của Tỉnh ủy; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025…

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng). Ảnh: Bá Bính

Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh cho biết: Việc triển khai vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu diễn ra trơn tru, thông suốt. Đối với các đơn vị hành chính mới, công tác sắp xếp, điều chuyển tài sản công cơ bản đã được thực hiện.

Riêng với 2 xã mới là Ia Sao và Ia Rbol hiện còn gặp một số khó khăn về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, Thị ủy Ayun Pa đã kịp thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, chuẩn bị nội dung và kịch bản cụ thể để đảm bảo việc vận hành chính thức từ ngày 1-7 diễn ra đúng tiến độ, hiệu quả.

Liên quan đến việc chặt hạ cây xanh trên địa bàn phường Cheo Reo, Bí thư Thị ủy Ayun Pa thông tin: Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch chỉnh trang đô thị của phường. Trước khi thực hiện, địa phương đã xây dựng phương án trồng cây thay thế. Tuy nhiên, quá trình triển khai có một số bước chưa đúng quy trình, nhất là về thủ tục đấu giá tài sản công. Qua rà soát, thị xã không phát hiện dấu hiệu tư lợi cá nhân trong vụ việc này.

Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh thông tin xoay quanh vụ việc đốn hạ cây xanh tại khuôn viên trụ sở UBND phường Cheo Reo. Ảnh: Bá Bính

Tham gia ý kiến tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Chư Prông Đinh Văn Dũng cho hay: Trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, một số xã, đặc biệt là các xã biên giới còn thiếu cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ công tác. Do đó, huyện đã chỉ đạo rà soát, bàn giao, điều tiết từ những nơi dư thừa sang những nơi còn thiếu, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm chính trị của tập thể lãnh đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Để chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, từng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 170-KL/TW ngày 24-6-2025 của Ban Bí thư về rà soát tình hình chuẩn bị lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu.

Khẩn trương hoàn thiện các công việc cuối cùng để bộ máy mới đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả từ ngày 1-7-2025; bảo đảm không có khoảng trống trong lãnh đạo, quản lý, phục vụ người dân. Tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần trách nhiệm, không lơ là, chủ quan trong công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các cấp, các ngành.

Đồng thời, tập trung chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; giải quyết các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; không để phát sinh “điểm nóng”, khiếu kiện đông người, kéo dài. Nhanh chóng hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trước thời điểm bộ máy mới đi vào hoạt động.

Về phần mình, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai-nơi bản thân đã có nhiều năm gắn bó, rèn luyện và trưởng thành trong công tác. Chính từ thực tiễn quý báu ở địa phương đã giúp bản thân có thêm nhận thức, kinh nghiệm, tình cảm và niềm tin để tiếp tục đóng góp trong chặng đường sắp tới.