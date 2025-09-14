Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Vạn-Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; Nguyễn Văn Thiện-Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I-2025. Ảnh: N.H

Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai lần thứ I-2025 trưng bày hơn 2.000 tác phẩm sinh vật cảnh gồm: cây cảnh, hoa cảnh, đá cảnh, gỗ lũa…, cùng khoảng 30.000 sản phẩm, hoa, cây cảnh của 187 nghệ nhân, nhà vườn trong tỉnh và các tỉnh, thành: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh tham gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Đây là cơ hội quý để các đơn vị, địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghệ thuật; đồng thời, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế sinh vật cảnh, tạo động lực phát triển du lịch tỉnh nhà.

Thông qua Liên hoan triển lãm, nhân dân và du khách có dịp thưởng lãm nghệ thuật sinh vật cảnh trong không khí phấn khởi, tươi vui; qua đó góp phần lan tỏa, thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, bền vững, từng bước đưa kinh tế sinh vật cảnh vươn lên tầm cao mới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận sự đóng góp của Hội Sinh vật cảnh tỉnh, các doanh nghiệp, nghệ nhân và những người yêu thích sinh vật cảnh đã chung tay góp phần vào sự kiện này.

Theo đại diện Ban Tổ chức, Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai lần thứ I mở rộng không chỉ là một sân chơi nghệ thuật, mà còn khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho người lao động, làm giàu chính đáng từ nghề sinh vật cảnh.

Trong những năm qua, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, để lại dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân, gắn với các sự kiện lớn của đất nước và địa phương.

Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai lần thứ I-2025 trưng bày hơn 2.000 tác phẩm sinh vật cảnh gồm: cây cảnh, hoa cảnh, đá cảnh, gỗ lũa… Ảnh: N.H

Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I-2025 diễn ra từ ngày 14 đến 21-9 nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, vừa khẳng định sự lớn mạnh của phong trào sinh vật cảnh trong tỉnh và cả nước.

Trong khuôn khổ Liên hoan triển lãm, Ban Tổ chức Hội Sinh vật cảnh tỉnh còn tổ chức Hội thi tiếng hót chim chào mào, thu hút khoảng 60 chim chào mào của các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh tham gia.