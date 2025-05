Kbang: Khen thưởng 43 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND

Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các Ủy viên UBND huyện cùng 28/32 đại biểu HĐND huyện.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, thông qua các tờ trình của UBND huyện liên quan đến: quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024; miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Vũ An Bình-nguyên Trưởng phòng Nội vụ; Đinh Đình Chi-nguyên Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin (nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178); Nguyễn Đức Hoàng-nguyên Trưởng Công an huyện (do giải thể Công an huyện, chuyển công tác khỏi địa bàn).

Chủ tịch UBND huyện Kbang đã khen thưởng 14 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hồng Hạnh

Kỳ họp cũng đã đánh giá kết quả hoạt động của HĐND cấp huyện, xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo đó, Thường trực HĐND 2 cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Các kỳ họp HĐND được tổ chức đúng luật, chất lượng được nâng cao. Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng, kịp thời. Công tác điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND ngày càng chặt chẽ. Đồng thời, Thường trực HĐND duy trì tốt các phiên họp định kỳ hằng tháng, phối hợp hiệu quả với UBND huyện trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực trong hoạt động của HĐND và phục vụ hoạt động HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND huyện Kbang đã tặng giấy khen cho 14 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc.