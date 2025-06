Isuzu mở bán MU-X 2025 trong tháng 6 với giá khởi điểm từ 928 triệu đồng

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Isuzu MU-X 2025 thay đổi nhẹ ở ngoại thất, nội thất và giữ nguyên động cơ. Theo đó, Isuzu MU-X 2025 mở bán tại Việt Nam vẫn sử dụng khối động cơ dầu, dung tích 1.9L như đời cũ.

Isuzu MU-X 2025. Ảnh/Nguồn: vnexpress.net

Trong buổi ra mắt, Isuzu Việt Nam tạo 12 bài off-road nhằm thể hiện khả năng đi đa địa hình cùng loạt công nghệ ADAS. Ngoài ra, MU-X 2025 lột xác nhẹ với ngôn ngữ thiết kế “Bold & Dynamic” (phá cách và năng động) nhằm hướng tới người trẻ. Lưới tản nhiệt vẫn giữ nguyên kiểu tổ ong cùng 2 thanh mạ crôm nhưng mở rộng hơn, tạo cảm giác mạnh mẽ, khỏe khoắn.

Cản trước sắc sảo, tích hợp 2 đèn sương mù dạng LED, bổ sung hai hốc gió nhằm tăng khí động học. Cụm đèn pha dạng LED thiết kế mới, bên trong sử dụng bi-LED giúp cải thiện khả năng chiếu sáng.

Isuzu MU-X 2025 vẫn có một số nâng cấp mới giúp gia tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh ngoại hình khỏe khoắn hơn với mâm hợp kim 18-20 inch tùy phiên bản (trước đây là 17-18 inch). Xe còn có màn hình giải trí 9 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, khởi động từ xa…

Cùng với đó, hệ thống an toàn chủ động của xe cũng được nâng cấp lên thế hệ mới, tuy vẫn sử dụng camera trên kính lái để nhận diện nhưng mở rộng độ quét từ 40 độ (thế hệ cũ) lên 120 độ.Gói công nghệ này cũng được bổ sung thêm tính năng phanh tự động khi lùi, bên cạnh những “option” sẵn có từ đời cũ.

Chiều dài x rộng x cao là 4.850 x 1.870 x 1.875 (mm), trục cơ sở 2.855 mm, khoảng sáng gầm 235 mm với khả năng lội nước tối đa 800 mm.

Xe được giới thiệu 5 phiên bản gồm B7 4x2 MT, B7 Plus 4x2 AT, Prestuge 4x2 AT, Premium 4x4 AT và 1 phiên bản mới Sport 4x4 AT. Ngoài 4 màu sơn có sẵn, hãng bổ sung thêm màu xám Eiger mới, đáp ứng thị hiếu hiện đại, trẻ trung.

Hàng ghế trước có thêm màu nâu, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ vẫn chỉnh cơ. Xe không có cửa sổ trời. Hàng ghế thứ hai rộng rãi, có độ ngả lớn. Trang bị cửa gió điều hòa, ổ cắm 220V 150 W kèm 2 cổng USB Type-C. Hàng ghế thứ ba rộng rãi, người lớn vẫn đủ thoải mái trong các chuyến đi xa.

Hiện tại, MU-X 2025 đã có mặt tại các đại lý trên toàn quốc, mức giá thấp nhất 928 triệu đồng cho phiên bản số sàn và cao nhất là 1,269 tỷ đồng cho phiên bản Premium 4x4 số tự động.