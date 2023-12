Israel vừa giao tranh, vừa đàm phán với Hamas

(GLO)-Kênh truyền hình Ai Cập Al-Qahera al-Ekhbariya ngày 29/11 đưa tin phong trào Hồi giáo Hamas đã kêu gọi ngừng bắn lâu dài ở Dải Gaza như một điều kiện tiên quyết để trả tự do cho các binh sĩ Israel.

(GLO)-Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ) đưa tin, phát biểu tại phiên thảo luận thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) về vấn đề người Palestine ngày 28/11 (giờ New York), ông Dennis Francis hối thức các thành viên của Hội đồng Bảo an (HĐBA) tìm kiếm nhận thức chung, trao đổi thiện chí và gia tăng quyết tâm tập thể để chấm dứt khủng khoảng.

(GLO)-Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi đưa tin, tối 28/11, sau 17 ngày, đội tìm kiếm và cứu nạn Ấn Độ đã giải cứu được toàn bộ 41 công nhân mắc kẹt bên trong đoạn đường hầm cao tốc bị sập tại bang Uttarakhand, miền Bắc nước này.

(GLO)-Ngày 27/11, 18 quốc gia trong đó có Mỹ, Anh đã công bố thỏa thuận quốc tế an toàn trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là thỏa thuận chi tiết đầu tiên về cách thức bảo đảm công nghệ AI được sử dụng một cách an toàn trước nguy cơ lừa đảo, đồng thời hối thúc các công ty công nghệ phải tạo ra các hệ thống AI "an toàn ngay trong bước thiết kế".