Iran mở chiến dịch lớn truy quét gián điệp Israel

Hãng thông tấn Far News của Iran ngày 25-6 cho biết, lực lượng an ninh, phản gián của nước này đã bắt 700 “lính đánh thuê” của Israel trong 12 ngày xung đột. Những lính đánh thuê này chủ yếu thuộc mạng lưới gián điệp và thám báo, bị bắt dựa trên các thông tin tố giác cũng như hoạt động phản gián.

Người dân Iran tuần hành hôm 22-6 để phản đối cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: THE NEW YORK TIMES/Nguồn: plo.vn

Các chuyên gia quốc tế nhận định Mossad-cơ quan tình báo nước ngoài của Israel-đã xây dựng một mạng lưới gián điệp dày đặc tại Iran trong nhiều thập kỷ. Hoạt động gián điệp của Mossad được cho là đã gây thiệt hại lớn cho Iran, khi hàng loạt tướng lĩnh cấp cao và nhà khoa học hạt nhân hàng đầu bị chỉ điểm vị trí và thiệt mạng trong đòn không kích của Israel.

Giới chức Iran đã yêu cầu người dân cảnh báo cho chính quyền về bất kỳ ai mang túi xách, đeo kính râm vào ban đêm hoặc thậm chí đội mũ-phụ kiện vốn không phổ biến ở Iran.

Chính quyền cũng kêu gọi người dân trình báo về các biển số xe bị đánh cắp, xe bán tải mà thùng xe có mái che hoặc xe tải chạy vào những thời điểm bất thường. Đồng thời, cảnh báo rằng tất cả dấu hiệu này có thể cho thấy kẻ thù đang hoạt động từ bên trong.

Các quan chức Iran đã chỉ ra một số manh mối cho rằng Mossad đã được các điệp viên tại Iran hỗ trợ. Với việc kết hợp giữa do thám điện tử và kiểm tra vật lý tại các khu vực trọng điểm, an ninh Iran đã phát hiện, thu giữ khoảng 10.000 UAV tại Tehran, được cho là do các đặc vụ Mossad triển khai để hỗ trợ các cuộc không kích của không quân Israel. Iran còn chặn Internet trên toàn quốc trong hơn 24 giờ từ ngày 19-6, nhằm ngăn các đặc vụ Mossad bí mật liên lạc với nhau.

Ngoài ra, Iran đã tận dụng các công nghệ giám sát tiên tiến, bao gồm hệ thống camera an ninh, phần mềm phân tích dữ liệu lớn và các công cụ chặn thu, xâm nhập liên lạc mã hóa để phát hiện đặc vụ Israel.

Theo chuyên gia Ali Vaez từ Nhóm khủng hoảng quốc tế, việc Iran tuyên bố bắt tới 700 người chỉ trong 12 ngày cho thấy họ đang “bắt nhầm hơn bỏ sót”. Điều này phản ánh sự hoảng loạn của Tehran trước khả năng tình báo Israel đã “bám rễ” sâu vào hệ thống của họ.

Thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đứng gác ở thủ đô Tehran của Iran hôm 24-6. Ảnh: AP/Nguồn: vnexpress.net

Các nguồn tin của Reuters cho biết, những người bị kết tội gián điệp ở Iran thường đối mặt với các phiên tòa nhanh chóng, với ít cơ hội kháng cáo. Các cáo buộc thường bao gồm “thu thập thông tin bí mật”, “phá hoại cơ sở hạ tầng” và “hợp tác với kẻ thù”.