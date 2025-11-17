Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Honda mở nhận đặt trước 10 chiếc Civic Type R cuối cùng tại Việt Nam

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Honda Civic Type R chuẩn bị ngừng phân phối tại thị trường Việt Nam và hiện hãng chỉ còn nhận cọc cho 10 xe cuối cùng. Sau 3 năm có mặt, mẫu hatchback hiệu suất cao đầu tiên được Honda bán chính hãng đang bước vào giai đoạn “chia tay” cộng đồng đam mê tốc độ trong nước.

Sự khan hiếm này có thể khiến Civic Type R – mẫu xe sử dụng hộp số sàn 6 cấp – trở thành món sưu tầm đặc biệt. Dù mức giá gần 3 tỷ đồng ngang với nhiều dòng xe thể thao hoặc hạng sang, Civic Type R vẫn giữ được chỗ đứng nhờ trải nghiệm lái thuần khiết và khả năng kiểm soát vượt trội.

glo-honda-civic-type-r-3.jpg

Về thiết kế, Civic Type R được tối ưu hóa cho hiệu năng với lưới tản nhiệt lớn, bộ mâm 19 inch nhẹ, cánh gió cố định cỡ lớn, cụm 3 ống xả trung tâm và gói khí động học giảm lực cản ở tốc độ cao. Khoang lái mang đậm chất xe đua: ghế da lộn đỏ ôm lưng, vô-lăng vát đáy, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ kết nối không dây.

glo-honda-civic-type-r-1.jpg

Sức mạnh của xe đến từ động cơ xăng 2.0L tăng áp, cho công suất 315 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp ngày càng hiếm gặp trên xe thể thao. Hệ thống Rev Match System tự động “vù ga” khi trả số giúp thao tác sang số nhanh, mượt và chính xác.

glo-honda-civic-type-r-2.jpg

Trong bối cảnh ngành ô tô chuyển mạnh sang xe điện và hộp số tự động, Civic Type R được xem như một trong những biểu tượng cuối cùng của tinh thần lái thuần cơ khí. Việc ngừng bán có thể khiến giá chuyển nhượng của mẫu xe này tăng vượt cả mức niêm yết chính hãng.

Honda Civic Type R tăng giá, chỉ bổ sung màu sơn mới

(GLO)- Honda vừa công bố mức giá mới cho mẫu Civic Type R 2025, đồng thời giới thiệu thêm màu sơn mới Racing Blue, thay thế màu Rally Red trước đó. Ngoài tùy chọn màu sơn mới, phiên bản 2025 hoàn toàn không có sự thay đổi nào về thiết kế hay trang bị so với thế hệ trước.

Mẫu xe tải điện mini “made in Vietnam”: Nội địa hoá 70%, giá dự kiến chỉ 35 triệu đồng

Yamaha tung cùng lúc 2 mẫu xe máy điện mới: có bản đổi pin, giá từ 35 triệu đồng - chạy được bao xa, sạc bao lâu?

“Ông trùm” xe tải Trung Quốc ra mắt sedan điện cỡ Toyota Camry, giá từ hơn 500 triệu đồng

Cuộc chiến “phòng thủ” của Honda tại Việt Nam: Khi người dẫn đầu phải giữ đất

Hyundai Venue 2026 ra mắt: Thiết kế mới, màn hình đôi 12,3 inch và gói ADAS cấp độ 2 - giá từ 234 triệu đồng

THACO AUTO ra mắt xe ghế ngồi cao cấp THACO Cruizer 120S thế hệ mới - Phiên bản 29 chỗ

