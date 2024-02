Hơn 120 vận động viên tham gia hội thao ngành Y tế Pleiku

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.

(GLO)- Tối 21-12, tại sân bóng K3 (phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc Giải vô địch bóng đá nam 7 người thị xã An Khê năm 2023.