Cụ thể các cơ sở y tế do Prospect Medical Holdings có trụ sở tại bang California quản lý đã xảy ra sự cố bảo mật dữ liệu. Công ty này sở hữu và vận hành hàng chục bệnh viện và hơn hàng trăm phòng khám và cơ sở điều trị ngoại trú tại 5 bang gồm California, Texas, Connecticut, Rhode Island và Pennsylvania.

Vụ tấn công làm ách tắc hoạt động của một số phòng cấp cứu, bệnh nhân buộc phải đưa đi cơ sở y tế khác để cứu chữa. Hiện các chuyên gia an ninh mạng đang điều tra, giải quyết vụ việc.

Các vụ tấn công mạng và tội phạm số vẫn thường xảy ra và đang có xu hướng gia tăng tại Mỹ. Để cường an ninh mạng, hồi tháng 3, Nhà Trắng đã công bố chiến lược an ninh mạng mới, hối thúc ban hành quy định chặt chẽ hơn đối với các hoạt động an ninh mạng trong tất cả các lĩnh vực, đồng thời cải thiện hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân.

Theo các chuyên gia, xác suất thành công của các vụ tấn công mạng nhằm vào các bệnh viện đang tăng cao hơn so với bình thường. Lý do là nhân viên an minh mạng của bệnh viện luôn phải căng sức ứng phó nhiều mối đe dọa tấn công đã hoặc chưa được cảnh báo.